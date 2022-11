Miután hosszas küzdelmet követően, a legtöbb szakértő szerint a reális árnál jóval drágábban megvásárolta a Twittert, Elon Musknak most pénzügyileg is életképessé kell tennie a közösségi oldalt, miközben a hirdetésekre alapozó technológiai cégek többsége a vártnál gyengébb eredményekről számolt be az elmúlt hónapokban.

Fotó: Justin Sullivan / GettyImages

Musk maga is többször beszélt arról, hogy szabadulna a hirdetésekre alapuló üzleti modelltől – amire szüksége is lesz, hiszen mióta a birtokába került, márkák sora jelentette be, hogy egy időre szünetelteti a reklámokat a Twitter felületén – és az alternatív bevételi forrásokról szóló ötletekből sincs hiány. Az ismert emberek valódiságát igazoló kék pipát először havi 20, majd újabban havi 8 dollárért kínáló ajánlata nem aratott osztatlan sikert, de

felmerült, hogy a Twitteren az OnlyFans-ra emlékeztető, felnőtt tartalmakat kínáló videók is legyenek elérhetőek.

Ezek árát a készítők határoznák meg, ám a bevételből a vállalat is részesülne.

Tekintve, hogy a Twitter azon kevés hagyományos közösségi oldal egyike, mely megtűri a meztelenséget és a pornót – a Daily Mail szerint ezek az összes tartalom 13 százalékát teszik ki az oldalon – a lépés csupán ennek a készpénzre váltását jelentené. Márpedig a Twitternek minden centre szüksége van, nem csoda hát, hogy Musk a dolgozók felét ki akarja rúgni.

A felvásárlás keretében a Twitterért kifizetett 44 milliárd dolláros vételár egy része ugyanis a cég adósságához adódott hozzá, így

a vállalat jelenleg 13 milliárd dolláros tartozással rendelkezik, aminek csak a kamata évi 1 milliárd dollár körül lehet,

miközben a Twitter éves nyeresége elmarad ettől. Ugyanakkor amikor a Twitter felvásárlásának gondolata először felmerült, Musk még arról beszélt, hogy az ügyletnek nem a pénzkeresés a célja.

Ennek ellenére az adósság költségeit azért ki kell, hogy termelje a vállalat, hacsak nem akarja a cég működését magánvagyonból biztosítani Musk, akinek vagyona jelentős része különböző vállalatainak a részvényeiben áll, melyek közül ráadásul elég sok lehet hitelfedezetként is lekötve.

A pénztermelés egy másik útja lehet az is, hogy a hírességeknek csak pénzért lehetne közvetlen üzenetet küldeni, de a dolgozók kirúgása mellett felmerült az is, hogy az oldal mögött álló infrastruktúra terén is elérhetőek megtakarítások – írja a The New York Times.