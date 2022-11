Kemény devizában kapják az osztalékot a Graphisoft részvényesei

Részvényesi indítványra döntött úgy a Graphisoft Park igazgatótanácsa és most már közgyűlése is, hogy a jövőben az ingatlanos cég részvényeivel euróban kereskedhetnek a BÉT-en, és az osztalékot is euróban fizetik meg a részvényeseknek.

30 perce | Szerző: Murányi Ernő

30 perce | Szerző: Murányi Ernő

A jövőben a Graphisoft Park részvényeivel euróban kereskedhetnek a BÉT-en, és az osztalékot is euróban fizetik meg a cég részvényeseinek. Fotó: Kallus György / Világgazdaság Az ingatlanos társaság keddre összehívott közgyűlése ugyanis megadta a társaság igazgatótanácsának a felhatalmazást, hogy a Budapesti Értéktőzsdénél, valamint az osztalék folyósítását lebonyolító szolgáltatónál kezdeményezze az ehhez szükséges technikai módosítások elvégzését. A Graphisoft Park európai részvénytársaságként részvényeit euróban denominálta alapításakor, könyveit euróban vezeti, bevételeinek és kiadásainak döntő része szintén euróban történik, előrejelzéseit euróban teszi meg, osztalékfizetési előterjesztéseit euró alapon tesz meg, ezért indokolt, hogy a cég részvényeivel a Budapesti Értéktőzsdén forint helyett euróban lehessen kereskedni és az osztalék kifizetésére is euróban kerüljön sor. A módosítás életbe lépésének időpontja egyelőre nem ismert, az nyilvánvalóan a technikai módosítások elvégzésének időpontjától függ. Kilőtt a hazai ingatlanos cég részvényárfolyama, de még így is alulértékelt lehet A Wood & Company szerint közel harmincszázalékos rali előtt állhatnak a Graphisoft Park részvényei.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek