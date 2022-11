Továbbra is kedvezően látja a Graphisoft Park kilátásait a Wood & Company, amely szerda reggel kiadott elemzésében megerősítette az ingatlanos társaság részvényeinek 12 hónapra előretekintő 4144 forintos célárát.

Fotó: Világgazdaság

Várakozásuk szerint közel 30 százalékot ralizhat a Prémium kategóriás magyar papír, ezért változatlanul vételre ajánlják.

A budapesti irodaházakat üzemeltető Graphisoft Park a keddi piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves jelentését, amelyben erős eredményről adott számot. A társaságnak a home office és a hibrid munkavégzés térnyerése ellenére is sikerült mind a bevételeit, mind a profitját növelnie, mi több, idei prognózisát is feljebb srófolta.

Ennek megfelelően 2022 egészére 5,4 millió euró bérletidíj-bevétel mellett 5,6 millió euró adózott eredményt várnak. Ez a bevétel 5 százalékos, míg az eredmény 16 százalékos növekedését hozná. Igaz, jövőre már némi lassulással számol a társaság a magas infláció és a gazdasági visszaesés lehetősége miatt.

A prágai székhelyű brókerház szerint a Graphisoft Park beszámolója nem okozott nagy meglepetést, és legalább a jövő évig várni kell, hogy tisztán lehessen látni a hozameltolódás mértékét, és hogy annak milyen hatása lehet a portfólió értékére.

A Wood & Company úgy véli, a jelenlegi, 0,5-es ár/nettó eszközérték (P/NAV) alapon nem tartozik a kifejezetten olcsó részvények közé az európai szektortársakkal összevetve, ám eredményhozama továbbra is kiemelkedő.

A magyar vállalat szerintük továbbra is egyike azon kevés ingatlanos cégeknek a kelet-közép-európai térségben, amelyek a jelenlegi környezetben is vonzók maradtak. Egy nagyobb szereplő általi felvásárlás továbbra is a legfontosabb katalizátora lehet az árfolyam növekedésének. Észszerűnek tekintik a vezetőség kezdeményezését, hogy a Graphisoft Park részvényeit a jövőben euróban jegyezzék, és az osztalékot is a közös európai pénzben fizessék ki a részvényeseknek.

A Graphisoft Park részvényei szerda délelőtt 6,3 százalékkal lőttek ki az előző esti kedvező eredményekre reagálva, idén azonban még ezzel együtt is 11 százalékos mínuszban jár a kurzus.