Mint előre jeleztük, a forint árfolyama kitörhet a héten, az elemzések szerint bármelyik irányba, de a múlt hét őrült ugrabugrálásának trendvonala inkább az erősödést ígérte, és a hét végi nemzetközi kereskedés után a hétfői piacnyitást követően valóban a 400-as pszichológiai vonalat teszteli a forint az euró ellenében.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Lesz-e kitörés, és mekkora, a hét közepéig dőlhet el, de már a hét első kereskedési napja is izgalmasnak ígérkezik, az előre számolgatók optimistább része azonnali cselekvésre szánta el magát a piacon.

A hét végi nemzetközi kereskedésben, amelyet automaták szoktak végezni, a forint bekóstolt a 400-as vonal alá. Az ilyen kereskedésen kívüli mozgások nem mindig bizonyulnak tartósnak, de ezúttal a nyitás után fél óra sem telt el, és a forint a kerek 400-as árfolyam közvetlen közelében termett, sőt át is törte, 9:40 környékére 399,5 környékére süvítve.

Nem nemzetközi hatás, vegyes a kép

A mozgás ezúttal nyilvánvalóan nem nemzetközi eredetű,

hiszen a normális esetben az „alapszelet” jelentő euró-dollár piacon szélcsend van. A forinttal gyakran együtt mozgó zloty árfolyama alig változott. Hozzá kell tenni: inkább az euró van nyeregben ebben a pillanatban, pénteken erősödött a dollár ellen.

A háborús és az energiafronton nincs nyugalom

A forint erősödését nem is a földgáz árának változása okozza, amelyet a régiós devizák szintén gyakran követnek idén, hiszen a határidős kereskedésben – igaz, hogy Amerikában – 8 százaléknál is többet drágult az energiahordozó.

Európában sem feltétlenül kedvező ebben a tekintetben a légkör,

hiszen a hét végén Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke újabb Moszkva elleni szankciókat lebegtetett meg, és délután összeülnek az eurózóna pénzügyminiszterei, akiknek a körében ismét felmerülhetnek a kilencedik szankciós csomag ötletei.

Ami a háborút mint nagyobb hátteret jelenti, egyáltalán nem bizalomkeltő a helyzet, sőt az eszkalálódás hírei a jellemzők. A Washington Post a hét végén meglebegtette, hogy Washington a színfalak mögött az egyes országok vezetői között erősödő háborús fáradtság miatt arra ösztökéli Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy kommunikációjában ne zárkózzon el a tárgyalások lehetőségétől Vlagyimir Putyim orosz elnökkel.

Sorsdöntő vonalon ült a forint, most kitörhet

A kérdés most az, a forint képes lesz-e a legutóbb szeptember közepe felé látott szinteken is áttörni. Közben az energiaválság félelmei közepette a rekordmélypontokat is megjárta 430 felett.

Útban a nyári szintek felé? Forrás: stooq.com

Technikai elemzők szerint a forint sorsdöntő trendvonalon ül, és ha a 400-as szintet áttöri, nagyobb roham sem zárható ki a 390 körüli szintek irányába.

A kockázatok azonban a héten kétirányúak maradtak.

Kedden az Egyesült Államokban félidős választásokat tartanak, amelyeknek az eredménye akár jelentősen meglökheti a dollárt, jelenleg arra van nagyobb esély, hogy a Republikánus Párt (cikkek) előretörése esetén a gyengülés irányába, ami a forintnak kedvező lenne.

A kedd és a szerda sorsdöntő lehet a magyar deviza árfolyamának. Pénteki kitekintőnkben összefoglaltuk, milyen adatokra érdemes figyelni a napokban, a politikai fejlemények mellett.

Az adatok, amelyeket a héten figyel a forint

A kedd és a szerda tűnnek a forint számára izgalmas napoknak.

November 8., kedd – A havi devizatartalék adatát közli az MNB. A tartalék az elmúlt több mint egy évtized legmagasabb szintjein van, de figyelik, tekintve, hogy az energiakrízis miatt felszöktek Magyarország külső fizetési kötelezettségei. Devizatartalék-adatokat közölnek egyébként a napokban a régiónkban a csehek és a lengyelek is, és inflációs adatot a csehek.

November 9., szerda – A hét adata: a magyar októberi infláció. Egy ideje már ez a legizgalmasabb magyar adat, amelynek a legkiszámíthatatlanabb a hatása a forintra. Már 20 százalék felett járunk, és akár apró további emelkedés is nagy felfordulást képes okozni, nem feltétlenül a forintárfolyam javára.