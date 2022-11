Alig két héttel az amerikai időközi választások előtt, már nem csak a két nagy párt esélyeit találgatják, de a voksolás lehetséges piaci hatásait is prognosztizálják az elemzők. A közvéleménykutatások szerint fej-fej mellett haladnak a kampányban a kormányzó demokraták és az ellenzéki republikánusok. Most az utóbbiak utóbbiak lendületesebbek, de a különbség a statisztikai hibahatáron belül mozog. Ennél is izgalmasabb, hogy

nyár óta átrendeződött a vezető kampánytémák élmezőnye.

Amíg korábban a demokratáknak kedvezett az abortusz téma nagyobb hangsúlya, most a republikánusok malmára hajtja a vizet a tomboló infláció és a recessziós aggodalom. A kulcsfontosságú szektorokra összpontosító elemzők azzzal számolnak, hogy az eddig a képviselőházat és a szenátust is irányító demokraták elveszítik eddigi kényelmes helyzetüket, s legalább az egyik házat kényetelenek lesznek átengedni a republikánusoknak.

Fotó: Robyn Beck / AFP

A pénzügyi szektor csak szerény politikai kitettséggel rendelkezik a félidős kampányidőszakban, mert Biden elnök már megerősítette a legfontosabb pénzügyi szabályozókat - vélekedett Jaret Seiberg, a Cowen Washington Research elemzője. Hozzátéve: azonban a képviselőház republikánus irányítása pozitívan hatna a regionális bankfúziókra. Ezzel szemben

a részvénypiacok számára mellékes a félidős választás eredménye, csak az urnazárás ténye számít.

Ahogy azt Ed Mills, a Raymond James washingtoni politikai elemzője hangsúlyozta: 1946 óta az S&P 500 index mindig emelkedni tudott az időközi választások után, 12 hónapos horizonton. Az emelkedés sokévi átlaga 15 százalék. Ráadásul, az esetek döntő többségében már 3-4 hónap után felfelé kanyarodtak az árfolyamok. Míg a rebuklikánusok előretörése a piacokra nehezedő szabályozói szigort enyhítheti.

Az elemzők úgy vélik, hogy

ha a republikánusok nagyobb teret kapnak, akkor nőhet az amerikai energiatermelés,

a fosszilis energiahozdozók eddig fékezett bányászata is fellendülhet.

Kétpárti támogatást kaphat a választások után a ritka földfémek ügye, melyek például az elektromos járművekhez elengedhetetlenek, hiszen a demokratáknak és a republikánusoknak is érdeke, hogy az Egyesült Államok kevésbé függjön Kínától - mondta Tobin Marcus, az Evercore ISI vezető amerikai politikai stratégája. Hozzátéve: eddig demokrata akció volt az akkumulátor-beszerzések szabályozása, de jövőre ez is kétpárti együttműködéssé alakulhat a téma fontossága miatt.

Nagyban függenek a marihuána legalizálásával összefüggő törvényjavaslatok az időközi választások eredményétől. Ez ugyanis töréspont a két párt között. A republikánusok erősödése kihúzhatja a szükséges többséget a Biden adminisztráció alól.

Valamelyest érintheti az adatvédelmet és a tartalomszolgáltatást a republikánusok előretörése, mert kampányígéretük szerint harcolni fognak a Big Tech cenzúrája ellen, ugyanakkor