Az amerikai törvényhozás alsóháza a marihuána szövetségi szintű legalizálásáról szóló törvény vitáját kezdi meg hétfőn – írja a The Hill. Az igazságügyi bizottságot vezető, demokrata Jerry Nadler által megfogalmazott javaslat alapján a kannabisz lekerülne a tiltott anyagok listájáról, és az ezzel kapcsolatos szövetségi büntetéseket is eltörölné, valamint adót is vezetne be az eladásokra, hogy abból a drogellenes háború által érzékenyen érintett közösségeket segítse.

A tervek szerint arra is lesz lehetőség, hogy a korábbi ítéletek törlődjenek az elkövetők aktáiból. Nadler azt is kiemelte, hogy

a fűvel kapcsolatos törvények végrehajtása sokkal erőteljesebben érintette a színesbőrűeket.

Azonban kérdés, hogy meddig jut a mostani kezdeményezés, hiszen a képviselőház 2020-ban már megszavazott egy hasonló törvényt, főként a pártvonalak mentén. Akkor 6 demokrata és 5 republikánus szavazott pártja álláspontjával szemben. A szenátus azonban nem foglalkozott a javaslattal, hiszen akkor még republikánus többség volt a felsőházban.

Azóta azonban a demokraták megszerezték a többséget a törvényhozás ezen szintjén is, ám

kérdéses, hogy a minimális többségük elég lehet-e a törvény elfogadásához.

Noha a főváros, 4 tengerentúli terület és 37 tagállam már most is engedélyezi orvosi célból a fogyasztását, ennél kisebb a nem orvosi célú használatot engedélyező térségek száma (Washington DC, 2 tengerentúli terület, 18 állam).

A legalizáció érintheti az iparági cégek tevékenységét, akik nehezen jutnak banki képviselethez. A kizárólag készpénzzel történő működés pedig biztonsági kockázatokkal és költségekkel jár.

A szenátust vezető demokrata Chuck Schumer korábban arról beszélt, hogy már áprilisban szeretné a felsőház elé vinni a törvényjavaslatot.