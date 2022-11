Idén a részvénypiacokhoz hasonlóan az arany is rosszul teljesített, hiszen az árfolyama az év elejétől számítva közel 10 százalékkal került lejjebb. Ennek oka a dollár erősödése, valaminte az amerikai monetáris szigorítás. A kamatemelések hatására az előretekintő reálhozamok emelkedtek, ami jellemzően kedvezőtlen az arany számára. A sárga fém idei esése azért érdekes, mert a mostani helyzetet sokan a 70-es évek stagflációs időszakához hasonlítják, amikor az arany (és az ezüst is) kiemelkedően teljesített. Idén – a releváns párhuzamok ellenére – azonban az arany nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A következő hónapokban viszont több olyan tényezőt is látunk, ami akár megfordíthatja az arany szerencséjét.

Az amerikai infláció ugyan továbbra is magas, és még a kamatemelési ciklus végét sem lehet látni teljesen, viszont annyi mindenképpen elmondható, hogy a korábbi kamatemelések hamarosan elkezdik éreztetni a hatásukat a reálgazdaságban, lassul az infláció. Ez pedig azt jelenti, hogy a következő három-hat hónapban a kamat oldaláról egyre kevesebb negatív hatás érheti a nemesfémeket. Ráadásul a recessziós kockázatok erősödésével az arany biztonságos menedék lehet.

Ezt a forgatókönyvet erősíti az is, hogy amikor a makrogazdasági adatok romlani kezdenek, a befektetők figyelme az inflációs kockázatokról egyre inkább a recessziós kockázatok felé terelődik. Ettől a ponttól nem lehetünk már messze – a 30 éves futamidejű amerikai lakáshitel kamata a 7 százalékot közelíti. Egy ilyen kamatkörnyezetben az ingatlanpiac belassul, erre utal a tranzakciók számának esése is. A háztartások járvány alatt felhalmozott megtakarításai elfogytak, a reálbérek csökkennek. Vállalati oldalon a negyedéves jelentések alapján látszik, hogy beruházásokat halasztanak el, ráadásul a várhatóan csökkenő fogyasztási kereslet miatt a rekordmagas profitmarzsok sem tarthatók fenn. Ezek együttesen a recesszió felé hatnak. Végül pedig a dollár erősödése megállni látszik, ami szintén annak köszönhető, hogy a Fed kamatemelése már jó ideje tart, míg az EKB-é csak most kezd igazán beindulni.

Összességében a fentiek miatt a következő hónapok során az arany viselkedését érdemes nyomon követni, akár magában az aranyban, akár az aranybányarészvényekben lehetnek érdekes lehetőségek.