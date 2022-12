Elszálltak a Meta részvényei a TikTok betiltásának hírére. Az Egyesült Államokban futótűzként elterjedő sztori pillanatok alatt hegymenetbe állította a közösségimédia-óriás árfolyamát.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images

A Facebookot és az Instagramot is a soraiban tudó Meta árfolyama kedden a kereskedési nap nyitására 7 százalékos emelkedést produkált az előző napi záráshoz képest, estére pedig 4,74 százalékos pluszt hozott az előző naphoz viszonyítva.

Hatalmasat erősödött napon belül a Meta részvényárfolyama

Az árfolyamugrás hátterében a kínai tulajdonban lévő TikTok közösségimédia-platform lehetséges betiltásának híre áll, amely nem először merül fel az amerikai közéletben, ám most egy kétpárti támogatottságú törvényjavaslattal a háta mögött minden eddiginél nagyobb port kavart.

A javaslat teljes tiltást rendelne el minden kínai és orosz tulajdonban lévő vagy befolyás alatt álló közösségimédia-felület pénzügyeire, ami ellehetetlenítené azok működését.

A törvénycsomagot Marco Rubio republikánus szenátor jegyzi, de demokrata támogatója is van az elképzelésnek, az FBI igazgatójáról nem is beszélve, aki a kongresszus előtt beszélt a kínai és orosz befolyásszerzéstől való erőteljes félelmeiről. A riadalom alapja az az elképzelés, miszerint a külső hatalmak kémkedésre is felhasználhatják a TikTokot, ha úgy hozza az érdekük, és ez alááshatja az amerikai nemzetbiztonságot.

Szakértők szerint ugyanakkor erősen kérdéses, hogy a javaslat valaha törvénnyé válik.

Az Egyesült Államok bizonyos tagállamai már saját hatáskörükben vezettek be korlátozásokat a TikTokkal szemben, Dél-Dakotában, Marylandben és Texasban már nem lehet telepíteni az alkalmazást kormányzati eszközökre.

De az amerikai kontinensen kívül sem példa nélküli a kínai platform szabályozása: Indiában például a TikTok teljes tiltására került sor, az országban senki nem férhet hozzá annak tartalmaihoz.

A Meta árfolyama is megszenvedte az idei év részvénypiaci mélyrepülését, éves szinten még mindig 60 százaléknál is nagyobb gödörben van, amiből egyelőre nem látszik a kiút, de a TikTok visszaszorítása minden bizonnyal megadhatná a kezdő lökést számukra.

Éves szinten kíméletlen esésen van túl az árfolyam

Emellett a jövő év várható részvénypiaci fellángolásában is joggal bízhat a Meta, hiszen a mélyrepülésük okai között nem kis súllyal van jelen a teljes technológiai ipart érintő idei eséshullám: a Meta 64 százalékos bukása mellett a Google árfolyama 34, az Apple-é 17, a Netflix kurzusa 47, a Walt Disney-é pedig 37 százalékot süllyedt.