Hosszú idő telt már el azóta, hogy az arany legutóbb látványosan meg tudott indulni. Most viszont néhány nap alatt nagy szárnyalás következett be, aminek hátterében a bizonytalanság, pontosabban a Silicon Valley Bank miatti eseménysorozat áll. A pénzügyi rendszer körüli bizonytalanság, valamint a Credit Suisse kapcsán látható problémák több befektetőt is elbizonytalanítottak, és kockázatkerülési üzemmódba váltottak a tőzsdék.

Fotó: Stockwars

Nem meglepő, hogy ilyenkor a menedékeszközök szerepe értékelődik fel, vagyis az arany látványosan megindul. Az 1800 dollár körüli szinteket gyorsan áttörte a nemesfém, a felpattanás során pedig a mozgóátlag sem tudta útját állni egy nagyobb menetelésnek. Látható, hogy egészen 2000 dollárig sikerült eljutni, vagyis egy lendülettel majdnem 200 dollárt tudott erősödni az arany árfolyama.

Azóta látható egy kis korrekció, mintha kezdenének megnyugodni a kedélyek, de persze rendkívül sok még a bizonytalanság, főleg a monetáris politika kapcsán. Alapvetően nagy kérdés, hogy mennyi ideig tud maradni a mostani monetáris szigor, ráadásul az inflációs számok csak kismértékben mutatnak csökkenést, és a korábban megcélzott szinteknél még mindig jóval magasabb a drágulás üteme.

Az tehát nem zárható ki, hogy a 2020-as évek további részében sem lesz könnyű elérni az alacsony inflációs szintet, a tőkepiacok vonzereje pedig az elmúlt másfél évben mintha kissé megkopott volna. Látható, hogy az arany ára már az elmúlt években is sokat ment felfelé, négy éve még csak 1300 dollár körül járt a nemesfém, vagyis bőven tudta hozni a piaci S&P 500 teljesítményét is.

Összességében tehát az látható, hogy a monetáris politika a markánsabb inflációs letörés, illetve fordulat előtt is alkalmazkodásra kényszerülhet, ami alacsonyabb kamatokkal, de magasabb inflációval járna az alappályához képest. Ez a fentiek függvényében egy alacsonyabb reálkamatokat, vagyis nagyobb mínuszt mutató szint lehetne, ami nyilván az arany alternatívaképességét növelheti, ennek tulajdonítható a mozgás. Fontos tehát figyelni a következő hetek monetáris politikai üzeneteit, mivel az arany portfóliókon belüli súlyát értékelheti felül egy esetleges kockázatkerülés, ami ilyen környezetben a védekezés eszközeként sem utolsó.