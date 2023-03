A keddi amerikai piacnyitás előtti kereskedésben az Uber és a Lyft fuvarmegosztó részvénye is közel 6 százalékot erősödött egy kaliforniai bírósági ítélet nyomán. A két konkurens cég továbbra is független vállalkozóként dolgoztathatja az államban a sofőrjeit. Két évvel ezelőtt ez első fokon eljáró bíróság alkotmányellenesnek ítélte ezt a munkavállalási formát, ám most a másodfok a munkaadók javára döntött a szakszervezetekkel szemben. Az ügyben szintén érintett DoorDash majdnem 10 százalékot ralizott a nyitás előtt.

Fotó: Shutterstock

Az utazásmegosztók és az ételfutár cégek (az Uber, a Lyft, a DoorDash és a Grubhub)

lobbiszervezete, a munkaügyi törvények lazításáért küzdő Flex, tavaly tavasszal millió dolláros reklámkampányt indított a szakszervezetek ellen

Washingtonban. Az Uber, amelynek jelentősebb a nemzetközi jelenléte, globális háborút folytat a szakszervezetek ellen. A tét nagy, ugyanis komoly költségtényező lenne, ha a haknigazdaságban foglalkoztatott sofőröknek is járna a fizetett betegszabadság és az egészségbiztosítás.

Kalifornia állam még 2020-ban perelte be az Ubert,

mondván, megsértették azt a törvényt, amely szerint a sofőröket is rendes alkalmazottá kell átminősíteni. A jogi csatába beszállt a Lyft, a DoorDash és az Instacart is. A vállalatok rekordösszeget, 200 millió dollárt költöttek a kaliforniai kampányokra. Televíziós, nyomtatott sajtós és rádiós hirdetésekben sulykolták, hogy az átsorolás kiölné a rugalmasságot és megemelné a fuvardíjakat.

A bírósági ítélet érdekessége, hogy egyfelől megőrizte a vállalatok független vállalkozói modelljeit, ugyanakkor

megkönnyíti a munkavállalók szakszervezetbe tömörülését.

A szakszervezeti összefogás a leghatékonyabb módja annak, hogy a munkavállalók szembeszálljanak a haknivállalatok kizsákmányoló üzleti modelljével, és ez a mostani bírósági döntés megnyitja az ajtót a szerveződés előtt – mondta Theresa Rutherford, a Service Employees International Union igazgatósági tagja. Hozzátette: a csoport fontolgatja, hogy fellebbez a kaliforniai legfelsőbb bíróságon.

Másutt nem osztják a kaliforniai bíróság véleményét, az Uber angliai sofőrjei már 2021-ben megkapták az alkalmazotti státuszt és a vele járó jogokkal.