Óriáskerék: nemcsak turisztikai attrakció, pénzgyár is

Az óriáskerék gyorsan a városkép meghatározó elemévé és fontos turisztikai vonzerővé válhat, de már arról van szó, hogy iparági motorok is ezek a forgó kilátók. A London Eye ikonikus példája jól mutatja a trendet: a millenniumra tervezett, eredetileg ideiglenesnek szánt szerkezet ma is évente több mint 3,5 millió látogatót vonz, és az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb fizetős turisztikai attrakciója. A szektor 2024-ben 3,1 milliárd dolláros üzletággá nőtte ki magát, és az előrejelzések szerint 2025–2031 között további gyors bővülés várható.
A modern óriáskerekek már messze túlmutatnak a régi, egyszerű konstrukciókon: klimatizált kabinok, éjszakai fényshow-k, interaktív digitális szolgáltatások és integrált városnegyed-fejlesztések teszik őket páratlan élménnyé. Nemcsak önálló attrakcióként, hanem bevásárlóközpontok, szállodák vagy szórakoztató komplexumok részeként is megjelennek, növelve a látogatói élményt és a megtérülést. A bevételi modell sokrétű:
is jelentős forrást biztosítanak az üzemeltetőknek. A prémiumjegyek sorban állás nélküli belépést, privát kabinokat vagy extra vendéglátást kínálnak. Világszerte éles a verseny a rekordokért. Ez az iparág egyszerre szolgálja a városimázst, a turizmus fellendítését és a befektetők profitelvárásait – és úgy tűnik, a következő években még magasabbra emelkedik, szó szerint is.
A legmagasabb kerekekről és a magyar attrakciók áráról itt olvashat.
