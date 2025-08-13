Deviza
EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.51 +0.23% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.17 +0.03% EUR/HUF395.57 0% USD/HUF337.72 -0.3% GBP/HUF458.51 +0.23% CHF/HUF420.17 0% PLN/HUF92.89 -0.06% RON/HUF78.14 +0.02% CZK/HUF16.17 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,873.88 -0.15% MTELEKOM1,878 +0.21% MOL2,970 -0.94% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,410 -0.38% OPUS584 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,216.53 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,231.2 +0.03% BUX103,873.88 -0.15% MTELEKOM1,878 +0.21% MOL2,970 -0.94% OTP30,150 +0.17% RICHTER10,410 -0.38% OPUS584 0% ANY8,000 0% AUTOWALLIS162 -1.23% WABERERS5,280 +1.52% BUMIX9,216.53 +0.37% CETOP3,593.84 +0.31% CETOP NTR2,231.2 +0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
turizmus
turisztikai attrakció
óriáskerék
London Eye

Óriáskerék: nemcsak turisztikai attrakció, pénzgyár is

Az óriáskerekek mára nemcsak turisztikai attrakcióvá váltak, hanem komoly üzleti befektetések is: a globális piac értékét 2024-ben 3,1 milliárd dollárra becsülték. Az óriáskerék-iparág dinamikus növekedés előtt áll. A városmarketing eszközeként és prémiumélményként is funkcionáló attrakciók versenyeznek a rekordokért. A legnagyobb Dubajban van, de Dél-Koreában éppen épül valami még nagyszabásúbb kerék, miközben Magyarországon is működik már három kisebb óriáskerék.
Lengyel Gabriella
2025.08.13., 13:25

Az óriáskerék gyorsan a városkép meghatározó elemévé és fontos turisztikai vonzerővé válhat, de már arról van szó, hogy iparági motorok is ezek a forgó kilátók. A London Eye ikonikus példája jól mutatja a trendet: a millenniumra tervezett, eredetileg ideiglenesnek szánt szerkezet ma is évente több mint 3,5 millió látogatót vonz, és az Egyesült Királyság egyik legnépszerűbb fizetős turisztikai attrakciója. A szektor 2024-ben 3,1 milliárd dolláros üzletággá nőtte ki magát, és az előrejelzések szerint 2025–2031 között további gyors bővülés várható.

óriáskerék
A dubaji óriáskerék nem csak a városmarketing kiváló eszköze, hanem népszerű hirdetési felület is / Fotó: AFP

A modern óriáskerekek már messze túlmutatnak a régi, egyszerű konstrukciókon: klimatizált kabinok, éjszakai fényshow-k, interaktív digitális szolgáltatások és integrált városnegyed-fejlesztések teszik őket páratlan élménnyé. Nemcsak önálló attrakcióként, hanem bevásárlóközpontok, szállodák vagy szórakoztató komplexumok részeként is megjelennek, növelve a látogatói élményt és a megtérülést. A bevételi modell sokrétű: 

  • a jegyeladások,
  •  VIP-csomagok, 
  • exkluzív szolgáltatások,
  • szponzorációk 

is jelentős forrást biztosítanak az üzemeltetőknek. A prémiumjegyek sorban állás nélküli belépést, privát kabinokat vagy extra vendéglátást kínálnak. Világszerte éles a verseny a rekordokért. Ez az iparág egyszerre szolgálja a városimázst, a turizmus fellendítését és a befektetők profitelvárásait – és úgy tűnik, a következő években még magasabbra emelkedik, szó szerint is.

A legmagasabb kerekekről és a magyar attrakciók áráról itt olvashat.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
turisztikai attrakció

Óriáskerék: nemcsak turisztikai attrakció, pénzgyár is

Luxuskabin, luxusélmény luxusáron.
8 perc
orosz gazdaság

Hiába a szankciók, a Nyugat nem tudta megtörni Oroszországot, nem süllyed recesszióba

Az orosz GDP a második negyedévben várhatóan emelkedik, sikerül elkerülni a recessziót, a szankciók és a roppant szigorú monetáris politika ellenére.
4 perc
áram

Véget ért a dráma az egyik legnagyobb budapesti bevásárlóközpontban - ma már kinyitnak a boltok

A bezárt budapesti pláza valamennyi boltja leállt kedden, totális volt a tanácstalanság.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu