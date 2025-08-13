A turizmusnak és az üzleti világnak is jót tehet a Budapest-Philadelphia repülőjárat visszaállítása

Mind a turizmus, mind az üzleti világ szempontjából kedvező hír a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között – nyilatkozta Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója a TV2 műsorában. A járat az első évben májustól októberig fog üzemelni. Hozzátette: reméli, a számok annyira lenyűgözőek lesznek, hogy később egész évesre bővíti majd a repülőjáratot az American Airlines, valamint hogy más légitársaságok is csatlakoznak, és kínálnak majd más amerikai városokból is közvetlen járatot Budapestre.

Repülés: fellendítheti a turizmust az American Airlines közvetlen járata a tengerentúlra / Fotó: NurPhoto via AFP

Jelezte, hogy

eddig is évente majdnem 400 ezer amerikai vendég kereste fel Magyarországot, de ezzel a közvetlen repülőjárattal az utazás könnyebb, tervezhetőbb és remélhetőleg olcsóbb is lesz.

Közölte, az amerikai turisták kedvelik Magyarország építészeti örökségét, kultúráját, népszerűek körükben a magyar borok, valamint a dunai hajózás is.

A Budapest–Philadelphia közvetlen járatról elmondta, hogy a naponta közlekedő gép Budapesten 11:25-kor fog felszállni, és helyi idő szerint 15 órakor fog megérkezni Philadelphiába, onnan este indul vissza, és másnap 9:25-kor érkezik meg a Liszt Ferenc repülőtérre.

Csendes Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy Philadelphia az American Airlines egyik legnagyobb csomópontja, onnan száz közvetlen járat indul Amerika különböző városaiba, így „gyakorlatilag teljes Észak-Amerika kinyílik” a magyar utazók számára.

