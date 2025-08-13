A turizmusnak és az üzleti világnak is jót tehet a Budapest-Philadelphia repülőjárat visszaállítása

Mind a turizmus, mind az üzleti világ szempontjából kedvező hír a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között – nyilatkozta Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója a TV2 műsorában. A járat az első évben májustól októberig fog üzemelni. Hozzátette: reméli, a számok annyira lenyűgözőek lesznek, hogy később egész évesre bővíti majd a repülőjáratot az American Airlines, valamint hogy más légitársaságok is csatlakoznak, és kínálnak majd más amerikai városokból is közvetlen járatot Budapestre.
Jelezte, hogy
eddig is évente majdnem 400 ezer amerikai vendég kereste fel Magyarországot, de ezzel a közvetlen repülőjárattal az utazás könnyebb, tervezhetőbb és remélhetőleg olcsóbb is lesz.
Közölte, az amerikai turisták kedvelik Magyarország építészeti örökségét, kultúráját, népszerűek körükben a magyar borok, valamint a dunai hajózás is.
A Budapest–Philadelphia közvetlen járatról elmondta, hogy a naponta közlekedő gép Budapesten 11:25-kor fog felszállni, és helyi idő szerint 15 órakor fog megérkezni Philadelphiába, onnan este indul vissza, és másnap 9:25-kor érkezik meg a Liszt Ferenc repülőtérre.
Csendes Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy Philadelphia az American Airlines egyik legnagyobb csomópontja, onnan száz közvetlen járat indul Amerika különböző városaiba, így „gyakorlatilag teljes Észak-Amerika kinyílik” a magyar utazók számára.
