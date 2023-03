Az amerikai 401(k) nyugdíjszámla – amelynek mintáját Japán is követte – egyebek mellett lehetővé teszi a vállalatoknak és az egyéni vállalkozóknak, hogy nyugdíjalapjuk egy részét értékpapírokba fektessék be. A nyugdíj ekképpen finanszírozott része a befektetés jövedelmezőségétől függ.

Mike Shamrell, a Fidelity Investments alelnöke szerint a nyugdíjas éveikre ily módon előtarkarékoskodó amerikaiak száma 2021-ben érte el a csúcsot, amikor 442 ezren 1,3 millió dolláros medián (helyzeti középérték) egyenleggel rendelkeztek – idézte fel a szakember a The Washington Postnak. A Fidelity Investments legfrisebb adatai szerint 2022 végén már alig 299 ezer 401(k) milliomos volt, ami 32 százalékos csökkenést takar éves összevetésben.

A pandémia alatt megfeneklett óceáni luxushajózás ismét népszerű, egyes amerikai nyugdíjas 401 (k) párok akár féléves útra is befizetnek Fotó:Getty Images

A hatalmas változások a tőzsdei turbulenciák számlájára írható

A 401(k) milliomosok számának csökkenése azután következett be, hogy az S&P 500 tavaly 19,4 százalékot zuhant, és a 2008-as pénzügyi válság óta a leghosszabb „medvepiacra” lépett. A visszaesés éles eltérést jelentett az előző évtizedhez képest, amikor a „bikapiac” felpörgette a befektetési portfóliókat, és úgy tűnt, sok munkavállaló számára elérhetővé tette a kényelmes nyugdíjba vonulást. Ellenben sokan még mindig befektetnek a nyugdíjszámlára. Nem riadnak el. Ahogy egy 401 (k) nyugdíjelőtakarékossági ügyfél fogalmazott:

A kulcs az, hogy ne ess pánikba, és ismerd fel, hogy amikor mélyrepülésben van a piac, akkor mennyire kedvezményesen vásárolhatsz.

Egyre több nyugdíjmegtakarításra lesz szükség

A nyugdíjjal kapcsolatos aggodalmak mindezek ellenére nőnek a tavalyi nehéz körülmények után, amelyek között az infláció 40 éves csúcsát érte el – állítják szakértők.

Egy nemrégiben készült tanulmány kimutatta, hogy a dolgozók arra számítanak, hogy 1,25 millió dollárra lesz szükségük a kényelmes nyugdíjas élethez, ami 20 százalékos ugrás 2021-hez képest. Míg a befektetők ezt az összeget 3 millió dollárra taksálják

– vetette össze a különböző kalkulációkat a CBS News. A nyugdíjmegtakarítások csökkenésével a „nyugdíjszakadék” – az eltérés az aranyéveik finanszírozásához szükséges pénzösszeg és a ténylegesen megtakarított pénzösszeg között – egyre nagyobb. És a kihívás még jelentősebb, amikor sok dolgozó nehezen fizet az olyan alapvető dolgokért, mint az élelem és a lakhatás, nem beszélve a nyugdíjazás tervezéséről.

A Natixis Investment Managers 2022-es felmérése szerint három 401 (k)-milliomosból több mint egy mondta azt: „csoda kell" ahhoz, hogy biztonságosan nyugdíjba vonuljanak. A Bloomberg MLIV Pulse új tanulmánya szerint: 10-ből több mint hét befektető mondta azt, hogy három-hét millió dollárra lenne szüksége a kényelmes nyugdíjba vonuláshoz.

A megállapítások alátámasztják, hogy a nyugdíjjal kapcsolatos aggodalmak nőnek, különösen egy év brutálisan magas infláció és negatív befektetési hozam után. A dolgozók fokozzák várakozásaikat azzal kapcsolatban, hogy a növekvő gazdasági bizonytalanságra válaszul mennyit kell elkölteniük – még akkor is, ha a tipikus amerikai jóval kevesebb, mint 1 millió dollárt spórolt nyugdíjra.

Bár évről évre kevesebben szerezték meg a milliomos státuszt, a tavalyi negyedik negyedévben a 401(k) milliomosok vagyona 15 százalékkal emelkedett az előző három hónapos időszakhoz képest. Fotó: Jeff Greenberg/Getty Images

A gazdagok fektetnek be 401(k) vállalati nyugdíjprogramba?

A Fidelity szerint a tavalyi 401(k)-milliomosok számának csökkenése mellett is többen vannak, mint 2019-ben, amikor 233 000 számlán volt legalább 1 millió dollár megtakarítás. Bár évről évre kevesebben szerezték meg a milliomos státuszt, a negyedik negyedévben a 401(k) milliomosok vagyona 15 százalékos emelkedést mutatott az előző három hónapos időszakhoz képest. „Azt remélem, hogy a mostani milliomosok továbbra is a pályán maradnak, és a piaci feltételek javulásával még több nyugdíjas megtakarítónak kell a milliomosi küszöb fölé emelkednie" – fejtette ki Shamrell. Majd hozzátette: a tőzsdei zűrzavar még akkor sem rendítette meg a befektetők bizalmát, amikor a Fed megpróbált küzdeni az infláció ellen. Szerinte, a jelenlegi gazdasági nyomás ellenére, továbbra is a hosszú távra összpontosítanak az emberek.

Az egyetlen csoport, amely növekedést tapasztalt a megtakarítás terén, a Z-generáció (a Z-generáció tagjainak az 1996 és 2012 között született személyeket tekintjük.) Számlaegyenlegük 14 százalékkal nőtt 2021 negyedik negyedévéhez képest. Bár átlagos egyenlegük viszonylag alacsony (2022-ben 6000 dollár), egészséges megtakarítási rátát mutatnak. A Z-generáció megtakarítási rátája 10,2 százalék, beleszámítva a vállalati egyezést is, ami arra utal, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások határozottan az az ő fő fókuszterületük.