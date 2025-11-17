Nagybevásárlást tervez a lakosság: a magyarok csaknem fele tervez nagyobb értékű elektronikai terméket venni az utolsó negyedévben

A vásárlást tervezők körében a legnépszerűbb az okostelefon és a laptop vagy asztali számítógép, ezeket szorosan követi a televízió és a kisebb háztartási gépek, mint a kávéfőzők vagy a robotporszívók – közölte friss kutatási eredményei alapján a MediaMarkt.

Vásárlás: a lakosság csaknem fele tervez elektronikai cikket vásárolni az év végén / Fotó: Vémi Zoltán

Az egyes korosztályokat tekintve rámutattak, hogy okosórákat és aktivitásmérőket a 30 és 50 év közötti aktív korosztály 15 százaléka tervez venni. A 30–39 éveseknél a praktikum dominál: körükben a válaszadók 32 százaléka kis háztartási gépet tervez vásárolni.

A legfiatalabb, 16–29 éveseknél pedig előtérbe kerül a szórakozás: 18 százalékuk tervez játékkonzolt vagy gaming kiegészítőt vásárolni.

Hozzátették, hogy különbségeket tapasztaltak a vásárlások finanszírozásában is a korosztályok között. Bár a magyarok 60 százaléka a meglévő megtakarításaihoz nyúl karácsonykor, a részletfizetési megoldásoknál eltérőek a preferenciák.

Míg a 60 év felettiek szinte teljesen elzárkóznak a hiteltől, a 16–29 évesek 24 százaléka már a rugalmas, Vedd meg most, fizess később! (BNPL) típusú konstrukciókat részesíti előnyben.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlást tervezők 26 százaléka 100 ezer forintnál többet szán egy-egy új műszaki termékre. Minden tizedik vásárló pedig akár a 250 ezer forintos lélektani határt is átlépné. A vásárlói döntéseket az év végén a hűségprogramok is erősen befolyásolják: a válaszadók több mint harmada már tagja valamelyik műszaki áruház klubjának.

A közlemény idézte Karczub-Lehoczky Fannit, a MediaMarkt marketingigazgatóját, aki az adatok alapján elmondta, a vásárlók egyre tudatosabbak, de a generációk teljesen másképp értelmezik a tudatosságot. Míg az idősebbek a jól bevált, önerőből történő vásárlást preferálják, addig a Z generáció számára egy rugalmas, digitális fizetési megoldás jelenti az okos döntést.

