Ha egy üzlet beindul: bitangerős a forint

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint az euró-forint devizapár támasza 383,99 és 382,6 forintnál látható, míg az ellenállás 387,41 forintnál húzódik, ergo az egyik támasz alá már sikeresen betört a forint.

Amennyiben a támaszt letörné, a következő fontosabb szint 382 közelében adódna, a csökkenő trendcsatorna alsó trendvonala, illetve a 114,6 százalékos Fibo-szint. Felül 385-nél, majd 387,40-nél látszanak fontosabb ellenállási szintek

– teszi hozzá az Equilor.

A brókercég szerint a dollár-forint árfolyamában nincs változás, a kurzus a 330,91-es korábbi támaszt teszteli. Amennyiben napokon belül nem sikerül visszakapaszkodnia fölé,

a 326,50-es lokális minimum felé veheti az irányt a jegyzés.

Eközben az euró-dollár némileg, mintegy 0,2 százalékkal csökkent, ám a kereszt továbbra is 1,16 fölött tartja magát.

A Fed döntéshozóinak héjamegjegyzései támogatják az amerikai dollár erősödését. Jeffrey Schmid, a Kansas City-i Fed elnöke azzal érvelt, hogy a további kamatcsökkentések nem tüntetik el a munkaerőpiaci repedéseket, ám növelhetik az inflációt. Alberto Musalem, a St. Louis-i Fed elnöke szerint is óvatosan kell eljárnia a nyíltpiaci bizottságnak.

A CME FedWatch Tool szerint a piacok jelenleg körülbelül 56 százalékos esélyt adnak arra, hogy a Fed az év utolsó ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot, szemben az egy héttel korábbi körülbelül 37 százalékkal.