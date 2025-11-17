Itt a fordulat: új nyilatkozatot tett Lázár János a Strabagról – mégis maradhat Magyarországon, de ezek a feltételek

„A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat” – jelentette ki Lázár János, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn megtárgyalta az építési és közlekedési miniszter által beadott törvénymódosítást, ami már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek.

Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, „a legfontosabb játékszabály, hogy aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalomban, megfizethető áron kell szolgáltatnia. Hozzátette: a műszaki tartalom hiányosságai miatt vállalni kell a következményt. Aki rosszul tejesít és nem javítja ki a hibákat, azt kizárjuk a közbeszerzésekből és nem vagyunk hajlandóak 10 százaléknál több profitot elismerni sem a Strabagnak, sem másoknak. Most egyszerre harcolunk a Strabaggal, egyszerre harcolunk a magyar V-híddal. Egyikkel azért, mert az M30-as autópályát elrontotta, nem volt hajlandó határidőre kijavítani. A V-híddal, a magyarokkal pedig azért harcolunk, mert nem akarják elfogadni, hogy 10 százaléknál többet nem kereshetnek.”

Márpedig külföldi vagy magyar, az a lényeg, hogy jó legyen és megfizethető

– foglalta össze a miniszter a Facebookon.

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi ígéretének megfelelően november 4-én benyújtotta a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló javaslatát, amelynek célja, hogy „állami építési beruházások esetében azon gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek ezen beruházások tekintetében a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, azok ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek”.

Tavaly kezdődött

Az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszon lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodtak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdult. A lezárás oka, hogy megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Lázár János az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig kellett volna befejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. A munkálatok várhatóan december 15-ig tartanak, utána az M30-as érintett szakaszát átadják az autósoknak, tehát végül másfél hónapot késett a Strabag.