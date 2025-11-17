Deviza
Frankfurt,,Hesse,,Germany,-,30,01,2024:,A, Strabag, Sign
beruházás
közbeszerzési törvény
Országgyűlés Gazdasági Bizottság
Strabag
Lázár János

Itt a fordulat: új nyilatkozatot tett Lázár János a Strabagról – mégis maradhat Magyarországon, de ezek a feltételek

Kemény feltételeket szabott a Strabagnak Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága napirendre vette az általa beadott törvénymódosítást. Az osztrák építőipari vállalat maradhat hazánkban, de szigorú következményei lesznek, ha újra hibáznak.
Németh Tamás
2025.11.17., 13:23
Fotó: shutterstock

„A Strabag marad, mások is maradnak, csak be kell tartani a játékszabályokat” – jelentette ki Lázár János, miután a Gazdasági Bizottság hétfőn megtárgyalta az építési és közlekedési miniszter által beadott törvénymódosítást, ami már a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokra is érvényes lenne, hogy csak azok a cégek vehetnek részt állami építési beruházásokban, akik folyamatosan eleget tesznek jótállási kötelezettségüknek. 

Strabag Company
Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter a közösségi oldalán hangsúlyozta, „a legfontosabb játékszabály, hogy aki az államnak dolgozik, annak kiváló műszaki tartalomban, megfizethető áron kell szolgáltatnia. Hozzátette: a műszaki tartalom hiányosságai miatt vállalni kell a következményt. Aki rosszul tejesít és nem javítja ki a hibákat, azt kizárjuk a közbeszerzésekből és nem vagyunk hajlandóak 10 százaléknál több profitot elismerni sem a Strabagnak, sem másoknak. Most egyszerre harcolunk a Strabaggal, egyszerre harcolunk a magyar V-híddal. Egyikkel azért, mert az M30-as autópályát elrontotta, nem volt hajlandó határidőre kijavítani. A V-híddal, a magyarokkal pedig azért harcolunk, mert nem akarják elfogadni, hogy 10 százaléknál többet nem kereshetnek.”

Márpedig külföldi vagy magyar, az a lényeg, hogy jó legyen és megfizethető 

– foglalta össze a miniszter a Facebookon. 

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábbi ígéretének megfelelően november 4-én benyújtotta a közbeszerzésekről szóló törvény módosításáról szóló javaslatát, amelynek célja, hogy „állami építési beruházások esetében azon gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek ezen beruházások tekintetében a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, azok ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek”.

Tavaly kezdődött

Az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszon lezárták. A helyszínen áldatlan állapotok uralkodtak, a forgalom a régi 3-as főútra zúdult. A lezárás oka, hogy megcsúszott a töltés, majd egyszerűen leszakadt az út. Lázár János az idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig kellett volna befejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. A munkálatok várhatóan december 15-ig tartanak, utána az M30-as érintett szakaszát átadják az autósoknak, tehát végül másfél hónapot késett a Strabag. 

 

2 perc
vasút

Nincs megállás: újabb mozdonyok állnak szolgálatba a MÁV-nál

Folytatódik a flottacsere program a vasúttársaságnál.
6 perc
közbeszerzési törvény

2 perc
ajándékoz

Veszélyes és szexuális témákról is beszélgetnek az MI-t használó plüssmackók a gyerekekkel, figyelmeztetést adtak ki a hatóságok

A játékok által használt modellek nem mindig gyerekbarát témákat feszegetnek.

