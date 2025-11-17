Hatalmasat hasított a Szegeden gyárat építő BYD legnagyobb riválisa: ezzel lepte meg a piacot a kínai autógyár

A Geely Automobile Holdings Ltd., Kína egyik vezető autógyártója, profitjának és árbevételének erős növekedéséről számolt be a harmadik negyedév alapján hétfőn. Az adózott eredmény 59 százalékkal, 3,82 milliárd jüanra (538 millió dollár) nőtt a tavalyi harmadik negyedévhez képest. A bevétel 27 százalékkal rekordszintre, 89,19 milliárd jüanra emelkedett.

Megugrott a Geely kínai járműgyártó negyedéves bevétele és nyeresége / Fotó: Anusak Laowilas / AFP

A Geely 761 ezer járművet adott el a negyedévben, 42,52 százalékkal többet az egy évvel korábbinál és 7,8 százalékkal többet a második negyedévhez viszonyítva.

A cég 2 millió 170 ezer 189 járművet értékesített az idei első kilenc hónapban, ami 45,68 százalék növekedés. A kilenchavi bevétel 239,5 milliárd jüan volt, 26 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. Az első három negyedév adózott eredménye 1 százalékkal, 13,11 milliárd jüanra csökkent.

Az autóipari vállalat előzetes várakozásai alapján a 2025-ös üzleti évben 3 millió járművet értékesít a korábban becsült 2,7 millió helyett.

A Geely Kína második legnagyobb elektromos járműgyártója, a Szegeden gyárat építő BYD után.

Bevásárolta magát a Geely a Renault brazil leányvállalatába, a kínaiak ölébe hullik a francia termelőkapacitás

A kínai Geely részesedést vásárolt a Renault brazíliai egységében, a kínai autógyártó francia szektortársának brazíliai gyárában is megindíthatja a termelést, hogy növelje dél-amerikai értékesítéseit – számolt be róla november elején a Bloomberg.

A Geely egészen pontosan 26,4 százalékos részesedést szerez a Renault do Brasilban, ezzel a Volvo Car kizárólagos és a szintén Svédországban bejegyzett Polestar többségi tulajdonosa hozzáférést szerzett a Renault értékesítési hálózatához és mérnöki központjához is.

A francia autógyártó pedig a Geely révén felpörgetheti a curitibai gyár termelését, és a Geely többféle – köztük elektromos és hibrid – meghajtáshoz fejlesztett platformjaira építheti autóit, hogy bővíthesse alacsony és nulla kibocsátású járműkínálatát. A partnerek nem hozták nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit.