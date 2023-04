A régiónk legnagyobb börzéjét, a Varsói értéktőzsdét működtető GPW Group pénzügyi cégcsoport 389,3 millió zloty – 31,35 milliárd forint – bevételt ért el, ami 4,5 százalékkal haladta meg az eddigi rekordot hozó, 2021-es forgalmat.

Fotó: Teera Konakan

A működési költségek növekedését sikerült az infláció alatti szinten tartani, az EBITDA azonban ennek ellenére több mint ötödével, 167,2 millió zlotyra zsugorodott. A profit soron ennél kisebb, 10 százalékos visszaesést és 145 milliós eredményt könyvelhetett el a GPW. A tavalyi év utolsó három hónapja ehhez 91,5 milliós forgalommal, 40,8 milliós EBITDA-val és 37,7 millió zlotys nettó eredménnyel járult hozzá.

A központi elszámolóház, a KDPW nyeresége is jócskán megtámogatta a tavalyi teljesítményt, a kedvezőtlen piaci trendekkel azonban még így sem tudott dacolni a GPW.

A lengyel tőzsde részvénypiaci forgalma 8,9 százalékkal, 285,6 milliárd zlotyra mérséklődött az előző, csúcsévhez képest, ezzel együtt azonban továbbra is meghaladta a pandémia előtti szintet. Az elsődleges részvénykibocsátások (IPO) a bizonytalanná váló gazdasági környezetben ugyancsak visszaestek, igaz, a másodlagos kibocsátások (SPO) ezzel egy időben felfutottak, és kilencmilliárd zlotys összvolumennel 2017 óta a legnagyobb aktivitást mutatták.

A többek között a magyar üzemanyagpiacra is belépő PKN Orlen, valamit az Allegro kiskereskedelmi óriás is vitt parkettre újabb részvényeket tavaly.

Az üzletkötési volumen mérséklődése ellenére egyre több befektető kereskedik a varsói börzén. A KDPW 2022 végén már 1,605 millió értékpapírszámlát tartott nyilván, ami 17 százalékos bővülés egy év alatt. A tavalyi 230 ezer frissen regisztráltnál több új számlát legutóbb tíz éve nyitottak a befektetők.

A régiós tőzsdeüzemeltetők teljesítményét a hazai befektetőknek is érdemes figyelemmel kísérniük, már csak azért is, mert a tervek szerint hamarosan a Budapesti Értéktőzsde is nyilvános kibocsátóvá alakulhat, és parkettre viheti saját részvényeit.