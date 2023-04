Továbbra is elítélő véleménnyel van a kriptodevizákról Warren Buffett: a Berkshire Hathaway vezetőjének álláspontját még a bitcoin szárnyalása sem tudja megváltoztatni.

Fotó: AFP

Buffett tegnap egy beszélgetős műsorbana kriptodevizákat a szerencsejátékokhoz hasonlította, amelyeken állítása szerint a hülyék állandóan rajta vesztenek, mégsem tudnak vele leállni. Omaha orákuluma rámutatott: véleménye szerint nincs semmi különbség azok között a szerencsejáték-függők között, akiket 1950-es nászútján látott Las Vegasban, és azok között, akik most halomra vásárolják a kriptodevizákat.

Már gyerekkoromban sem szerettem a hülyeségeket. Akkor a lánclevelek továbbküldése volt a divat, de már akkor sem értettem, minek tennék én józan ésszel ilyet. Rengeteg hülyeséget láttam már életem során.

– mondta Buffett. A milliárdos szerint az emberek bármit megtennének, hogy növeljék a szerencséjüket, a láncleveleket is ennek reményében küldték tovább, ahogy lottózni is nagyon szeretnek – szeretnék ugyanis elhinni, hogy egyik napról a másikra hirtelen több pénzhez jutnak, mint amit reálisan valaha megkereshetnének.

Buffett szerint a bitcoinba fektetés és a teljes kriptoszektor sikere mögött ugyanez az irányvonal figyelhető meg: mindenki el szeretné csípni a következő nagy sztorit.

Bárkit megőrjítene, ha a szomszédja sokkal több pénzt keresne, mint ő maga. Ha kiderülne, mivel éri el ezt, persze hogy a teljes környéket berántaná a befektetésbe, még akkor is, ha nem értenék pontosan, mit is csinálnak. A hazardírozás iránti ösztön nagyon erős.

– fejtette ki Buffett. A kriptodevizákkal szembeni ellentét a Berkshire Hathaway konglomerátum háza táján kifejezetten erős: nemrég Charline Munger, Buffett jobbkeze és a vállalat alelnöke is élesen kikelt a bitcoin térnyerése ellen. Munger véleménye szerint a kriptodevizák olyanok, mint egy nemi betegség, a bitcoinról pedig egyenesen azt állította, hogy az „patkányméreg a négyzeten”.

Ismét emelkedő trendben a bitcoin árfolyama

A bitcoin kurzusa eközben töretlenül száguld felfelé: a héten már a lélektani határt jelentő 30 ezer dolláros szintet is átlépte az árfolyam, a Bank of America szakemberei szerint ebben a magasságban akár stabilizálódhat is.