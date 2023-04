A hírügynökségek is beszámoltak róla, hogy a kongresszus számos tagja megsértette a korábban elfogadott Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) törvényt, amely tiltja a nem nyilvános információk magánjellegű haszonszerzésre való felhasználását, beleértve a kongresszusi tagok és a kormányzati alkalmazottak bennfentes kereskedelmét is.