Az amerikai irodákban még mindig csak feleannyian dolgoznak, mint a járvány előtt. A bankpánik nyomán komolyan felmerült, hogy az amúgy is válságban lévő kereskedelmi ingatlanpiac lehet az egyik áldozata a hitelezés gerincét adó középbankok megrendülésének. Ám van egy szegmense a szektornak, amely másodvirágzását éli. Meglepően virulensek a kiskereskedelmi ingatlanok. Úgy tűnik, a vásárlók és a kereskedők visszataláltak régi megszokott találkahelyükhöz: a boltokhoz. A változás olyannyira trendszerű, hogy még az e-kereskedő óriás Amazon is fizikai üzleteket nyit, s áruházláncok akvizíciójára készül. Mert enélkül képtelen megvetni a lábát a 800 millárd dolláros amerikai élelmiszerpiacon, ahol a vásárlások 90 százaléka ma is fizikai térben zajlik. A boltbajáráshoz még a pandémiás korlátozások idején is ragaszkodtak az amerikai fogyasztók.

Fotó: Joe Raedle / Getty Images

A Cushman & Wakefield ingatlanszolgáltató 2007 óta figyeli az amerikai bevásárlóközpontok kihasználtságát.

Az üres boltokat jelző kihasználatlansági mutató, történelmi mélypontra zuhant,

s 6 százalék alá került az idei első negyedévben. Ami a legérdekesebb, hogy online kereskedőcégek is sorra írják alá a bérleti szerződéseket.

A New York-i Warby Parker, mely dioptriás szemüvegeket, kontaktlencséket és napszemüvegeket árul az online térben, a digitális hirdetések növekvő költségére hívta fel a figyelmet. Az online hirdetési költségek robbanásszerűen nőttek a járvány idején, majd az Apple 2021-es döntése után, ami lehetővé tette a telefonhasználók számára, hogy leiratkozhassanak az őket követő alkalmazásokról, mint a Facebook marketing, rendkívül pontatlanná váltak az úgynevezett célzott hirdetések. Miközben, az a tapasztalat, hogy ha egy online kereskedő egy adott területen fizikai üzletet nyit, akkor ott nagyjából háromszorosára nő a digitális értékesítése. Már 160 boltot nyitott a Warby, s további 900 van tervben.

A termékpróbák fogyasztói igénye vezetett az üzlethálózathoz.

Korábban az volt a gyakorlat, hogy ha valaki rendelt egy szemüveg keretet, akkor eleve több modellt vitt házhoz a futár, hogy választhasson. Ráadásul, ha online kereskedők nyitnak fizikai boltokat, akkor azt már pontosan feltérképezett piacon teszik, ahol

a korábbi rendelések és kiszállítások alapján ismerik a vevők lakóhelyét és fogyasztási szokásait.

Az US Census Bureau adatai szerint tavaly a teljes kiskereskedelmi forgalom több mint 85 százaléka fizikai üzletekben történt, ami alig marad el a prepandémiás szinttől.

A boltokat nyitó online cégek között éppúgy megtaláljuk az Allbirds edzőcipő forgalmazót, mint a Parachute ágyneműmárkát, vagy az Everlane és a Collars ruhakereskedőket. Úgy tűnik,

a 2020-as karantén és a társadalmi távolságtartás csak kényszerű kitérő volt,

az online áruházak ilyen rövid idő alatt nem tudták átvenni a boltok szerepét. Az amerikaiak továbbra is, szinte mindent, személyesen akarnak megvásárolni. Így a digitális kereskedők is meghajolnak a boltkóros tömeg igénye előtt és fizikai üzleteket nyitnak.