Nem ül a babérjain az Amazon. Az e-kereskedő óriás megpróbál alkalmazkodni a speciális piacok egyedi igényeihez. Tavaly még orvosi alapellátó hálózatot is vásárolt, hogy az „online távdiagnózistól a gyógyszerfutárig” ívelő integrált egészségügyi modellt kínáljon ügyfeleinek. Az első élelmiszerboltot 2006-ban nyitotta, 2019-ben pedig 1,1 milliárd dollárért felvásárolta a Whole Foods Market áruházláncot, majd saját márkás fizikai boltokat nyitott, elképesztően innovatív újításokkal.

Fotó: AFP

A legújabb az Amazon One, amely azt is lehetővé teszi, hogy a vásárló a tenyérlenyomatával fizessen. Ám mindezzel együtt az Amazon alig hagy látható nyomot a piacon. Szinte csak a felszínt karcolja az évi 525 milliárd dolláros bevétellel, ami 3 százalékos piaci részesedés az Egyesült Államokban, míg a Walmart 30 százalékos, a Kroger meg 11 százalékos szeletet hasít ki a piaci tortából.

Pedig az online értékesítés jól működik, hiszen tavaly az amerikai digitális élelmiszer-értékesítés 21 százalékát az Amazon teljesítette. De ahhoz, hogy megvesse lábát az amerikai élelmiszerpiacon, nagyobb fizikai üzlettérre van szüksége.

Boltokban értékesítik az amerikai élelmiszer-forgalom 90 százalékát.

Még a pandémia idején is csak a megkérdezettek 48 százaléka vásárolt hetente legalább egyszer online módon élelmiszert a UBS felmérése szerint. Tavaly ez a mutató 46 százalékra csökkent.

A tét nem kicsi, hiszen az Egyesült Államokban az élelmiszer-kereskedelem 800 milliárd dolláros piaci szegmens, ahol az Amazon is azzal szembesül, hogy

a mostaninál szélesebb fizikai áruházi lábnyomra van szüksége.

A Whole Foods már több mint 530 telephellyel rendelkezik Észak-Amerikában és az Egyesült Királyságban, míg az Az amazonnak több mint 60 üzlete van az Egyesült Államokban, amelyek Fresh & Go márkanév alatt működnek. Ám a konkurens Walmart 5300 üzletet üzemeltet az Egyesült Államokban, a másik versenytárs, a Kroger pedig 2700 üzletet. Organikus növekedéssel, csak hosszú távon hozhatja be lemaradását az Amazon.

A felzárkózást akvizícióval lehetne gyorsítani.

Kapóra jön, hogy a Kroger felvásárolta az Albertsonst, s a fúzió miatt legalább félezer üzletet el kell adniuk, melyek földrajzi elhelyezkedése vonzó lehet a fizikai lábnyomát növelő Amazonnak.

A verseny az Amazon hazai pályáján is éleződik. A Walmart már 2020-ban felülmúlta az Amazon piaci részesedését az online élelmiszer-értékesítésben. Iparági várakozások szerint idén és jövőre is megőrzi vezető pozícióját. Ráadásul 2021-ben már az Instacart is előzte az Amazont, ám az e-kereskedő korántsem adta fel élelmiszer-kereskedelmi ambícióit.