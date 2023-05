A Kajmán-szigetek Pénzügyi Hatósága (CIMA) jogi lépéseket fontolgat, miután a Silicon Valley Bank (SVB) összeomlása során a pénzintézet helyi fiókjának betéteit is lefoglalta az amerikai Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC), ám szemben az amerikai betétesekkel, az adóparadicsomi fiók ügyfelei a mai napig nem juthattak pénzükhöz.

Fotó: Shutterstock

A szigetország pénzügyi szolgáltatásokért és kereskedelemért felelős minisztere, André Ebanks a múlt héten több betétessel is találkozott Hongkongban és elmondta nekik, hogy a CIMA ügyvédeket fogadott fel és mérlegeli a lehetséges jogi lépéseket is – tudta meg a találkozó résztvevőitől a The Wall Street Journal.

Az SVB kajmán-szigeteki leányvállalatát főként kínai és ázsiai befektetési alapok használták, ám őket mindeddig nem kártalanították a bank márciusi csődje után. Az SVB eszközeit és forrásait az FDIC vette ekkor át, amely a hivatalos betétbiztosítási plafon fölött is garantálta a pénzintézet ügyfeleinek pénzét, hogy megelőzze az amerikai bankrendszer destabilizációját. Az FDIC ekkoriban azt kommunikálta, hogy minden betétes pénze biztonságban van. A betétbiztosító később a bank legtöbb amerikai betétét és kölcsönét el is adta a First Citizens-nek.

Azonban a kajmán-szigeteki betéteseket az FDIC arról értesítette, hogy a csődeljárás során őket fedezetlen hitelezőkként fogják kezelni és hangsúlyozta azt is, hogy

a külföldi betétekre nem vonatkozik az amerikai betétbiztosítás.

Azt sem a CIMA, sem az FDIC nem közölte, hogy mekkora összegről lehet szó, ám a bank pénzügyi jelentései 2022 végén 13,9 milliárd dollár értékű külföldi betétet jeleztek. Azonban a bajba jutott bank német, kanadai és brit leányvállalattal is rendelkezett, igaz ebből az első kettő nem gyűjtött betéteket csak hiteleket nyújtott. A brit bankot a HSBC vette át, és ott március 10-én 8,5 milliárd dollárnyi betét parkolt.

A kajmán-szigeteki fiókot a bank főként az ázsiai ügyfelek részére hozta létre, amelyek főként magántőke- és kockázati tőke alapok voltak, amelyeknek időről időre dollártranzakciókat kellett az Egyesült Államokon kívül végrehajtaniuk. A kajmán-szigeteki betétesek a bank bukása óta nem voltak képesek hozzáférni számláikhoz, március végére pedig az nullát mutatott, miután a bankot átvette az FDIC.

Az egyik hongkongi találkozón Ebanks közölte a betétesekkel, hogy

különböző jogi lépéseket vizsgálnak, de még csak a lehetséges megoldás kezdeti fázisában járnak.

A találkozón jelenlévő befektetők rosszallásukat is kifejezték, hiszen mind az amerikai, mind a kajmán-szigeteki hatóságok kezdetben azt kommunikálták, hogy minden betét biztonságban van. A tárcavezető a helyzetet azonban úgy írta le, hogy az FDIC ült a kormány előtt, a CIMA csak az anyósülésen utazott, ám hozzátette, hogy igyekeznek megoldást találni.

A Kajmán-szigeteken nincs betétbiztosítás, ugyanakkor egy 2009-es tanulmány a Nemzetközi Valutaalap (IMF) részéről, amely az offshore-paradicsomokat vizsgálta arról írt, hogy a brit tengerentúli területen dolgoznak hasonló kialakításán.

Az SVB csődje miatt pénzük után futó kajmán-szigeteki betétesek ugyanakkor az adóparadicsomban pénzüket parkoltatókat is gondolkodásra késztetheti pénzük biztonságával kapcsolatban.

Mindez a különböző alapokat és vállalatokat arra ösztönözheti, hogy pénzüket inkább más országokban tárolják.

Az SVB legtöbb eszközének és forrásának eladását követően az FDIC-nál mintegy 90 milliárd dollár értékben maradtak értékpapírok és más eszköz, melyeken a betétbiztosító mintegy 20 milliárdos veszteséget szenvedhet el.