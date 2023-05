A holland irányadó TTF-gázárak dinamikus esése tovább folytatódott májusban. Az első havi (front-end) ár jelenleg 30 euró alatt van megawattóránként, míg a téli határidős jegyzésekkel jellemzően 50 euró felett kereskednek valamennyivel. A téli-nyári árkülönbség jellemző normális esetben erre a piacra, bár ez a hatalmas, több mint 20 eurós árkülönbség azért ritka. Ez a jelenség jókora profitot eredményezhet azoknál a szereplőknél, akik tudnak tárolni.

Az áresés mögött keresleti és kínálati okok is állnak. A keresleti oldalon ki kell emelni, hogy az EU meghosszabbította a 15 százalékos fogyasztáscsökkentési célkitűzéseit a következő fűtési évadra is, illetve hogy az európai ipari kereslet továbbra is elég gyenge. Az egyetlen terület, ahol élénkül a fogyasztás, az áramtermeléshez szükséges földgáz fogyasztása, mivel az alacsony árak miatt az úgynevezett spark spreadek, azaz a földgázalapú áramtermelés árrései jelentősen kinyíltak. Szintén némi növekedést látunk a finomítók oldalán, amelyek ismét földgázt használnak a feldolgozási folyamat során, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor kőolajtermékeket égettek. De több tradicionális ipar, többek között a színesfémkohászat, az üveggyártás, sőt még a műtrágyagyártás is elmaradt a korábbi szintektől. Úgy tűnik, a magas kamatok az egész világon lassítják az ipari tevékenységet, és ez alól Európa sem kivétel.

A kínálati oldalon ezzel szemben bőséget látunk: nemcsak az LNG érkezik töretlenül – Európa az orosz–ukrán háborút megelőző LNG-importját 70-80 százalékkal növelte –, de január óta az orosz gáz is sokkal stabilabb volumenben érkezik a megmaradt ukrán tranzit- és a Török Áramlat útvonalon. A piac kíváncsian várja, hogy a június 5. és 12. között esedékes Török Áramlat-karbantartás miként sikerül az orosz szakembereknek. Ha ez rendben lezajlik, még az sem elképzelhetetlen, hogy a Gazprom maximálni szeretné a csövön érkező földgáz mennyiségét a régiónkba. Ha ez bekövetkezik, és a nyár nem lesz nagyon forró, ami csúcsra járatja a földgázalapú erőműveket, akkor még további áresés is elképzelhető a közép-európai földgázpiacokon. Rövid távon még az sem elképzelhetetlen, hogy elérjük a 20 eurós árszintet, ami az elmúlt évtized európai átlagára volt. Szerintem ez nem lesz tartós, de az érzékelhető, hogy a tavalyi nagy pánik után az idei év sokkal könnyebbnek ígérkezik a kontinensen, és a hirtelen és nagy áremelkedés kockázata jóval kisebb lett az elmúlt hetekben.