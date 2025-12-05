Kígyózó sor és kántálás: ez várta az Ikea-nyitást Új-Zélandon

Helyi idő szerint csütörtök délelőtt 11 órakor megnyitott Új-Zéland első Ikea áruháza Auckland városában. A nyitás előtti órákban már hatalmasra duzzadt sorokban várakoztak a vásárlók, legalább több százan gyűltek össze arra várva, hogy elsőként léphessenek be az áruházba - írja az Origo külföldi tudósítások alapján. Sokakat valójában csak a kíváncsiság, s nem a vásárlási szándék hajtott. Az Ikea több mint 400 áruházzal rendelezik világszerte, de ez az első áruháza Új-Zéland szigetországában.

Megnyílt Új-Zéland első Ikea áruháza (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Régóta várta Új-Zéland az Ikeát

Új-Zéland első Ikea áruházának létesítését még 2018-ban jelentették be, nem sokkal azt követően, hogy Új-Zéland nagykövetséget létesített Stockholmban. Azóta közel hét év telt el, mostanra pedig túlzás nélkül az egész ország izgatottan várta a svéd bútoróriás első üzletének megnyitását. Az áruház előtt órákkal a nyitás előtt kígyózó sor állt, a várakozók egy része pedig „húsgolyó! húsgolyó!” ütemes kiáltásokkal várta, hogy az Ikea megnyissa ajtajait.

Új-Zéland első Ikeájának megnyitására olyan időszakban került sor, amikor a megélhetési költségek emelkedése miatti válság állandósulni látszik. A szigetország közép-európai mércével mérve drágának számít, a költséges megélhetést és ott-tartózkodást nemzetközi összehasonlítások adatai is igazolják.

Az árakat és általában véve a költségeket az is növelte, hogy mivel egyes kutatások szerint a legalkalmasabb terület a világot esetlegesen alapjaiban megrázó kataklizmák túlélésére. Ezért sok híresség illetve nem ismert nevű, de tehetős ember választotta otthonául. Sok új-zélandi viszont a kitelepülés mellett döntött, más, olcsóbb országba költözve keresve boldogulását.

A háztartások megélhetési költségeinek emelkedése meglátszik a kiadások mérséklődésén, például az előzetes adatok szerint az idei Black Friday-on a költések 4-6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

