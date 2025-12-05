Deviza
Újabb előrelépés történt: halad a Revolut forintszámla bevezetése – jön a „street-mód" és a biztonságos zónák

A teljes magyar Revolut-bankszámlaszám ugyanakkor még nem elérhető.
Andor Attila
2025.12.05., 09:29
Fotó: shutterstock

Nagy előrelépés, hogy bekerült a Giro rendszerbe a Revolut. Magyarországon ugyanis a Giro bonyolítja le a bankközi elszámolásokat és a fizetési forgalmat. Az elektronikus elszámolást két fő rendszeren keresztül valósítja meg: a nagy tömegű, kisebb összegű tételeket kezelő Bankközi Klíring Rendszer (BKR) és a valós idejű, nagy összegű átutalásokat végző VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) rendszeren keresztül – írja a Revinfo.

Revolut
Előrelépés történt: hamarosan meglesznek a magyar Revolut-számlák / Fotó: Ascannio / Shutterstock

Itt a Revolut forintszámla első nyolc számjegye

A belföldi magyar háromszor nyolc számjegyű bankszámlaszámok első nyolc számjegye minden banknál, bankfiókonként egy egyedi számsor. Tehát még nem elérhető a Revolut felhasználóknak a teljes forint-bankszámlaszám, de minden felhasználónak az első nyolc számjegye ez lesz: 30200014. Ez az MNB oldalán elérhető hitelesítő táblában található meg. Ha például a Revolutban felviszünk egy ilyen kezdetű számlaszámot, akkor itt már a rendszerük ki is jelzi a bankot, ahova utalnánk. Ugyanúgy, a Wise IBAN ellenőrző oldalán is kapunk információkat a bankszámlaszám alapján a Revolut-fióktelepről.

Azonnali utalás jön a Revolutnál is

Magyarországon a belföldi forintátutalások nagyon gyorsan, 30 másodpercen belül megérkeznek. Ezért az MNB által üzemeltetett VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer) felel.
Ebbe a rendszerbe is bekerült a Revolut, ez is megtalálható az MNB oldalán a hitelesítő táblában. Így a belföldi forintátutalások másodperceken belül oda-vissza megtörténnek a Revolut számlán is.

Egyelőre a litván bankszámlák az érvényesek tehát,

ezekre magyar bankból nem lehet belföldi forintátutalást indítani. Nemzetközi forintátutalásra van szükség, ami viszont bonyolultabb lehet (nem minden banknál elérhető ez a bank appban), több ezer forintba is kerülhet egy utalás, és több munkanapig is eltarthat, mire megérkezik az összeg.

A belföldi bankszámlaszámmal viszont ez megoldódik, sőt a több mint 2 millió magyarországi Revolut-felhasználó a fizetését még egyszerűbben kérheti majd a Revolut-forintszámlájára.

Devizaváltási verseny indult 

A hazai bankok rákapcsoltak, új versenyfutás indult meg. A devizaváltás területén olyan ajánlatok jelentek meg, amelyekre korábban kevesen számítottak. A szolgáltatók most egymásra licitálva próbálják megszólítani a külföldre utazókat és a tudatos pénzváltókat. 
A hazai bankok láthatóan rákapcsoltak éppen ott, ahol korábban versenyhátrányban voltak: 

egyre több helyen lehet valós vagy középárfolyamon, kedvezményes díjakkal devizát váltani. 

A kérdés most az, hogy az ügyfelek észreveszik-e a változásokat, illetve elhiszik-e, hogy a magyar bankok kényelmi szolgáltatásokban is felzárkóztak. A következő hónapok minden bizonnyal mozgalmasak lesznek: a devizaváltás lett a bankpiac új csatatere.

Megjelent az utcai mód 

A mobiltolvajlások száma meredeken emelkedik és a módszerek is egyre kifinomultabbak. A legújabb trend szerint a bűnözők már nemcsak ellopják a telefont, hanem a helyszínen rákényszerítik az áldozatot, hogy elvégezze a szelfis azonosítást, majd azonnal megpróbálják átutalni a pénzt. Ezt a jelenséget nevezik transfer muggingnak. Az Utcai mód (Street Mode), az idei év egyik legintelligensebb fintech biztonsági frissítése.

A felhasználó biztonságos zónákat állíthat be, például az otthonát, munkahelyét vagy a szállodát. Ezeket a helyeket a rendszer megbízható helyszínként kezeli. A működés logikája pedig, hogy a biztonságos zónákon belül az átutalások a megszokott módon történnek. A zónán kívül viszont minden olyan átutalás, amely meghaladja a beállított limitet, automatikusan extra védelmet kap.

Ez két elemből áll:

1. kötelező szelfis ellenőrzés,
2. egyórás késleltetés az átutalás végrehajtása előtt.

Ez az egy óra a döntő pont: ennyi idő áll rendelkezésre, hogy a tulajdonos vagy a Revolut csalásmegelőzési csapata zárolja a számlát, mielőtt a pénz eltűnne.

