Elszabadulhat a rezsi a szomszédban, 30 százalékos növekedés is jöhet, ha nem lépnek – a magyar módszer nem játszik, egy nyugdíjas is könnyen bukhatja a támogatást

A szlovákiai családok mintegy 90 százaléka lehet jogosult arra az energiasegélyre, amelyről a szlovák kormány szerdán fogadott el jogszabályt – írja a Körkép. Az intézkedés nélkül jövőre a villamos energia végfelhasználói ára 22 százalékkal, a földgázé közel 30 százalékkal lenne magasabb, és a távhő is hasonló mértékben drágulna. A lakosság fennmaradó 10 százaléka az árszabályozási hivatal (ÚRSO) döntése alapján fizeti az energiarezsit.

A szlovák háztartások többsége jogosult lesz az energiasegélyre / Fotó: Anelo / Shutterstock

Adott keret osztható el a háztartások között

A támogatás költségét eredetileg 435 millió euróra becsülték, de végül 385 millió euróra (mintegy 147 milliárd forintnyira) csökkentették, mondván, a korábbi kalkuláció egy maximális adatot takar. Szlovákiában (Pozsonyban) 2025 novemberében a villamos energia bruttó lakossági végfelhasználói ára a magyarországi 9,42 eurócentnek több mint a kétszerese, 19,87 eurócent volt kilowattóránként a VaasaETT elemzése szerint. A gáz árában még nagyobb volt a különbség: a pozsonyi adat 6,34 eurócentre jött ki, míg a budapesti 2,59 eurócent volt, erről a Világgazdaság a napokban már beszámolt.

A Hospodárske noviny sorra vette az energiasegélyre vonatkozó fő tudnivalókat.

A háztartás fizetőképessége a döntő szempont

A gazdasági minisztérium elektronikus úton tájékoztatja a támogatásra jogosult családokat, a jogosultságról a háztartás fizetőképessége (bonitása) alapján dönt. A bonitás határértéke egy naptári hónapra 1930 euró. Adott család fizetőképességét úgy számolják ki, hogy a család tagjainak együttes bruttó, alkalmazotti jövedelmét elosztják a tagjainak a számával, majd korrigálják egy szorzóval. A szorzó értéke

a család első 14 év feletti tagja esetében 1,

a másodiké 0,7,

a 14 év alattiaké 0,5.

Vagyis még egy magasabb jövedelmű háztartás is jogosult lehet a támogatásra, ha egy vagy több, kisebb gyermeke van. A képletbe nem számítanak bele a betegbiztosítási, baleset-biztosítási, garanciális biztosításból származó bevételek, például a gyermekpótlék sem.

A magyarországi támogatási rendszer más: némi korrekcióval alanyi jogon, jövedelmi viszonyoktól és más szempontoktól függetlenül jár a háztartási felhasználási helyeken. A rezsicsökkentéssel leszorított lakossági áram- és gázár – mint arról a Világgazdaság rendszeres adatokat közöl – az Európai Unión belül évek óta a legalacsonyabb. A vonatkozó jogszabályt évente meg kell újítani, 2026-ra vonatkozóan ez már megtörtént. Az említett korrekció azt jelenti, hogy 2022 augusztusa óta hatályos egy rendelet, amelyet a köznyelvben a rezsicsökkentés csökkentéseként is emlegetnek. Eszerint már csak adott mennyiségű áram és gáz fizethető a leszorított, hatósági tarifával, az afölötti mennyiségért magasabb árat fizetett a szolgáltató. Az alacsony ársávból való kilépés az áram esetében szerény, a gáz esetében nagyobb többletköltséget okoz a háztartásoknak.