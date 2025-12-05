A jelenség viszonylag ismert. A fővárosnak a lakosságának nagyságához képest is kiugró a gazdasági súlya, és Északnyugat-Dunántúl a legfejlettebb vidéki térség, a Dél-Dunántúl déli vagy Észak-Magyarország északi sávja pedig kritikus terület. De mit igazol a statisztika ezekből?

A területi különbségek továbbra is nagyok, de a rés már szűkül / Fotó: Robsonphoto / Shutterstock

A továbbiakban nagyrészt relatív mutatókat fogunk számba venni, vagyis hogy miképpen állnak az egyes vármegyék, régiók az országos átlaghoz képest. A fejlettséget és jólétet mérő sokféle mutatóból kettőt emelek ki: az egy főre jutó GDP-t (bár ez nem jóléti mutató, de erősen korrelál vele), valamint a népesség alakulását. Az életszínvonalat és annak várható alakulását ugyanis érzékenyen jelzi az, amikor az emberek a „lábukkal szavaznak” az elvándorlás vagy beköltözés mellett.

Kezdjük ez utóbbival. A népesség szempontjából Pest vármegyét és Budapestet együtt érdemes vizsgálni, mivel százezrek élnek úgy, hogy a fővárosban dolgoznak és az agglomerációban laknak. Így Közép-Magyarország nagyrégió adatait vetettem össze a többi 18 vármegye (a „vidéki vármegyék”) összesített adataival.

Látható egyrészt, hogy 25 év során az ország lakossága 661 ezer fővel, vagyis 6,5 százalékkal csökkent, miközben a főváros és Pest vármegye népessége együttesen 190 ezer fővel, 6,7 százalékkal gyarapodott. Ebből az következik, hogy vidéken a népességvesztés az országos átlagnál is súlyosabb volt: a 18 vármegye lakossága 851 ezer fővel, 11,5 százalékkal csökkent. De nézzük ugyanezt vármegyékre bontva!

Pest vármegyén kívül – amelynek lakosságát egyszerre bővítette a vidékről való be- és a fővárosból való kiköltözés – egyedül Győr-Moson-Sopron lakossága tudott növekedni, mindenhol máshol csökkenés volt. A táblázatokban jelöltem, mely vármegyékben csökkent a lakosságszám az országos átlagnál kevésbé, illetve hogy hol volt különösen súlyos. Békés vármegye 25 év alatt elveszítette lakosságának közel a negyedét. További három vármegye pedig a lakosságának az ötödét. A régiós adatok is erős szakadást mutatnak.

A népesség koncentrálódása az időszak során nagyjából folytonos volt.