Tőzsdei cég tenyerébe csapott a kormány – a hazai építőipar járhat jól az együttműködéssel

A pénteken aláírt stratégiai együttműködési megállapodással a Masterplast a kormány századik stratégiai partnerévé vált.
VG
2025.12.05, 11:44
Frissítve: 2025.12.05, 12:07

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország Kormánya és a Masterplast Nyrt., amely az építőipari anyagokat gyártó társaság magyarországi jelenlétének megerősítését és hosszú távú fejlesztését célozza – jelentette be péntek délelőtt a tőzsde honlapján a vállalat.

Masterplast, építőipar, kormány
A kormány stratégiai partnere lett a Masterplast / Fotó: Masterplast

A Külgazdasági és Külügyminisztériumban pénteken aláírt stratégiai együttműködési megállapodással a Masterplast a kormány századik stratégiai partnerévé vált. 

A Masterplast október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be. Árbevétele negyedével 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja pedig több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig feleződött az építőipar élénkülésének köszönhetően, a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért erős utolsó negyedévet vár a vállalat.

A vállalat eközben újabb forrásbevonást is tervez működésének finanszírozásához, amit a makrogazdasági és a piaci körülmények és kilátások tesznek szükségessé. A Masterplast kötvénytulajdonosai szeptemberben adták jóváhagyásukat egy további, legfeljebb 2,5 millió euró összértékű hitelfelvételre. 

Az MVM-mel is együttműködik a Masterplast

Szeptember közepén egy 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására, amely az EKR- (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Mivel az energiakereskedők s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet. A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot – a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják. 

MASTERPLAST részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MASTERPLAST részvény12:48:44
Árfolyam: 2,700 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 11,738,220 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A társaság részvényei 2,2 százalékot estek a pénteki tőzsdei kereskedés első másfél órájában, idén pedig 3,5 százalékkal tudott feljebb kerülni az árfolyam. A hazai kis- és közepes méretű tőzsdei cégek közül jelenleg az egyik leginkább alulértékelt lehet a Masterplast-részvény. Az MBH értékelése szerint a részvény negyedével értékelődhet fel a következő 12 hónap során, ajánlása ezért vétel.

