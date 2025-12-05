Deviza
EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.37 -0.1% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.14% EUR/HUF381.97 -0.27% USD/HUF327.87 -0.33% GBP/HUF437.64 -0.13% CHF/HUF408.16 -0.24% PLN/HUF90.37 -0.1% RON/HUF75.04 -0.22% CZK/HUF15.79 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,374.5 -0.01% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,968 +0.27% OTP34,250 0% RICHTER9,650 -0.1% OPUS527 -0.19% ANY7,040 0% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,184.22 -0.28% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,366.09 +0.45% BUX109,374.5 -0.01% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,968 +0.27% OTP34,250 0% RICHTER9,650 -0.1% OPUS527 -0.19% ANY7,040 0% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX10,184.22 -0.28% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,366.09 +0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Corvinus
idegennyelv
oktatás

Kiderült, hány oktatót érint a Corvinuson a nyelvoktatás átalakítása - fontos részleteket közölt az egyetem, egyre tisztábban látszik, miként képzelik el a folytatást

Nagy port kavart a hét elején az a felröppenő hír, miszerint a Corvinus hamarosan megszüntetheti a kisebb érdeklődést kiváltó nyelvek oktatását. Az egyetem most több ponton is cáfolta ezeket az állításokat, az azonban igaz, hogy nagy változások lesznek a nyelvoktatás mikéntjében. A Corvinus tervei egyre tisztábban látszanak.
Mészáros Gergő
2025.12.05, 09:45

Nem megszünteti, sokkal inkább csak kiszervezi a "kis" idegen nyelvek oktatását a Corvinus az egyetem a VG-hez is eljuttatott közleménye szerint, a döntés pedig kevesebb mint tíz oktatót érint, akikkel jelenleg is folyik az egyeztetés, hogy minden érintett fél számára elfogadható megállapodást dolgozzanak ki. 

corvinus,
Cáfol és pontosít nyelvoktatás ügyében a Corvinus / Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

Cáfol és pontosít nyelvoktatás ügyében a Corvinus

Az egyetem közleményében kiemeli, az angolon, a németen és a magyar mint idegen nyelven kívüli nyelvi órákat összesen a hallgatók mintegy 7 százaléka veszi igénybe, többségükben kezdő szinten, amely még sem beszélgetésre, sem magasabb szintű tanulásra vagy munkavégzésre nem teszi képessé őket azon a nyelven, a Corvinus vezetése ugyanakkor elkötelezett a nyelvoktatás mellett, ezért jelenleg több opción is dolgoznak, hogy ezt lehetővé tegyék a hallgatók számára. 

Budapesten az egyetem más felsőoktatási intézményekkel, valamint kulturális intézetekkel vagy nagykövetségekkel alakít ki együttműködéseket, hogy minőségi, kulturálisan is beágyazott nyelvtanulási lehetőségeket biztosítson. Ez a modell már működik a portugál nyelv oktatásában a portugál követséggel együttműködésben, illetve külsős oktatókkal az arab és a kínai nyelvek esetében 

- mutatnak rá.

A Corvinus ezen felül emlékeztet, az egyetemnek 170 partneregyeteme van világszerte, így azon hallgatók számára, akik meg kívánnak merítkezni az idegen nyelvekben, a nemzetközi mobilitási lehetőségek széles tárháza is adott, mint fogalmaznak, "egy Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban eltöltött csereprogram vagy kettősdiploma-program lehetővé teszi, hogy a hallgató angol nyelven szerezzen krediteket, miközben francia, spanyol, olasz nyelvi kurzusokat is végez, és beilleszkedik a helyi közösségbe – ami rendkívül hatékony módja a nyelvtanulásnak."

A közlemény hangsúlyozza, az angol és a német nyelvek fókuszba helyezésének oka a kimagasló hallgatói érdeklődésben keresendő, mely egyébként a külföldön tanuló magyar diákok preferenciáival is egybeesik, lévén a 18 ezer jelenleg külföldön tanuló magyar hallgató döntő többsége olyan országokban tanul, ahol vagy német vagy angol az oktatás nyelve. 

A zajló átalakítások kapcsán az egyetem vezetése egyeztetéseket folytat az egyetem Hallgatói Önkormányzatával, a hallgatókat képviselő informális szerveződéssel és a nyelvi központ munkatársaival is a legjobb megoldások megtalálása érdekében.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu