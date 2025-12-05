Kiderült, hány oktatót érint a Corvinuson a nyelvoktatás átalakítása - fontos részleteket közölt az egyetem, egyre tisztábban látszik, miként képzelik el a folytatást

Nem megszünteti, sokkal inkább csak kiszervezi a "kis" idegen nyelvek oktatását a Corvinus az egyetem a VG-hez is eljuttatott közleménye szerint, a döntés pedig kevesebb mint tíz oktatót érint, akikkel jelenleg is folyik az egyeztetés, hogy minden érintett fél számára elfogadható megállapodást dolgozzanak ki.

Cáfol és pontosít nyelvoktatás ügyében a Corvinus / Fotó: Mudra László / Budapesti Corvinus Egyetem

Cáfol és pontosít nyelvoktatás ügyében a Corvinus

Az egyetem közleményében kiemeli, az angolon, a németen és a magyar mint idegen nyelven kívüli nyelvi órákat összesen a hallgatók mintegy 7 százaléka veszi igénybe, többségükben kezdő szinten, amely még sem beszélgetésre, sem magasabb szintű tanulásra vagy munkavégzésre nem teszi képessé őket azon a nyelven, a Corvinus vezetése ugyanakkor elkötelezett a nyelvoktatás mellett, ezért jelenleg több opción is dolgoznak, hogy ezt lehetővé tegyék a hallgatók számára.

Budapesten az egyetem más felsőoktatási intézményekkel, valamint kulturális intézetekkel vagy nagykövetségekkel alakít ki együttműködéseket, hogy minőségi, kulturálisan is beágyazott nyelvtanulási lehetőségeket biztosítson. Ez a modell már működik a portugál nyelv oktatásában a portugál követséggel együttműködésben, illetve külsős oktatókkal az arab és a kínai nyelvek esetében

- mutatnak rá.

A Corvinus ezen felül emlékeztet, az egyetemnek 170 partneregyeteme van világszerte, így azon hallgatók számára, akik meg kívánnak merítkezni az idegen nyelvekben, a nemzetközi mobilitási lehetőségek széles tárháza is adott, mint fogalmaznak, "egy Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban eltöltött csereprogram vagy kettősdiploma-program lehetővé teszi, hogy a hallgató angol nyelven szerezzen krediteket, miközben francia, spanyol, olasz nyelvi kurzusokat is végez, és beilleszkedik a helyi közösségbe – ami rendkívül hatékony módja a nyelvtanulásnak."

A közlemény hangsúlyozza, az angol és a német nyelvek fókuszba helyezésének oka a kimagasló hallgatói érdeklődésben keresendő, mely egyébként a külföldön tanuló magyar diákok preferenciáival is egybeesik, lévén a 18 ezer jelenleg külföldön tanuló magyar hallgató döntő többsége olyan országokban tanul, ahol vagy német vagy angol az oktatás nyelve.