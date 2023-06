Az egekbe szökő infláció mellett is töretlen vásárlási kedvnek köszönhetően a vártnál is erősebben kezdte az évet az Inditex. A világ legnagyobb divatipari cége a tavalyinál 54 százalékkal magasabb, 1,2 milliárd eurós adózott nyereséget ért el az áprilisban zárult első üzleti negyedévben, ezzel pedig a Refinitiv elemzői konszenzusában szereplő 980 milliós profitvárakozást is könnyedén túlszárnyalta.

Fotó: Szakisz Mitrolidisz / AFP

A többi között a Zara, a Pull & Bear és a Berska márkákat is tulajdonló spanyol nagyvállalat emellett stabilan növekvő, 7,56 milliárd eurós árbevételről számolt be, összhangban az elemzői várakozásokkal. A bolti és online értékesítés azzal együtt bővült 13 százalékkal, hogy az orosz–ukrán háború következtében a társaság tavaly megvált nyereséges oroszországi érdekeltségétől.

Az eredmények azt sugallják, hogy az Inditex – melynek tőzsdei kapitalizációja a múlt héten először lépte át a 100 milliárd eurót – a költségnyomás és a spanyolországi dolgozóknak adott 20 százalékos béremelés mellett is meg tudta őrizni versenyképességét.

A közvetlen rivális H&M ezzel szemben nem volt képes tartani a versenyt a megélhetési válsággal sújtott vásárlók kegyeiért, hazai piacán pedig a rossz időjárás is nehezítette a svéd divatlánc dolgát.

Ebben az Inditex árstratégiájának is jelentős szerepe volt, a vállalat ugyanis az eurózónán kívül magasabban árazza termékeit. Az Egyesült Államokban, Mexikóban vagy Szaúd-Arábiában egyes ruhadarabokat akár 91 százalékkal is drágábban kínál, mint a hazai, európai piacon. A rosszabbra forduló gazdasági környezet okozta alacsonyabb tengerentúli keresletet pedig ellensúlyozni tudta a kevésbé időjárásfüggő dél-európai értékesítés.

Az árpolitikát igazolja vissza a rekordszintre felkúszó, 60,5 százalékos bruttó árrés is, a társaság ennek alapján sikeresen át tudta hárítani többletkiadásait a fogyasztókra.

A folytatásra nézve biztató, hogy az új tavaszi–nyári kollekciójának értékesítése 16 százalékkal ugrott meg májusban, jelezve, hogy a ruhaipari vállalat a magasabb bérköltségek és az egyébként jól jövedelmező oroszországi piac elvesztése ellenére is folytathatja erős sorozatát.

Az Inditex a következő években növelné piaci súlyát az Egyesült Államokban, ahol harminc üzlet megnyitását tervezi. A spanyol vállalat a fogyasztói élményre is nagyobb hangsúlyt kíván fektetni, a vásárlás megkönnyítésére egyre több önkiszolgáló pénztárt telepít az egységeibe.

A társaság részvényei 5 százalékkal drágultak az erős negyedéves eredményszámok közzétételét követően, ezzel 35 százalékra kiterjesztve idei ralijukat.