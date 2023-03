Alighogy a polcokra került, máris után kellett rendelni az Inditex tavaszi–nyári kollekciójából, s ez azt jelenti, hogy a divatruházat iránti igény a pandémiával járó sokkot végleg kiheverte. A Zara márkájáról ismert spanyol ruhakereskedelmi óriás februárral indult új üzleti éve ennek megfelelően jó startot vett: első hat hetében 17,5 százalékkal haladták meg az eladások az egy évvel korábbi időszakét úgy, hogy az orosz–ukrán háború miatt e két piacon megszüntették a tevékenységüket.

Az Inditex vezető divatmárkája, a Zara kivonult az orosz piacról.

Fotó: Artur Widak / AFP

Már az utóbbi üzleti év is erős számokat hozott, a világ legnagyobb divatáru-kiskereskedői hálózatát üzemeltető Inditex forgalma 18 százalékkal nőtt, elérve a 32,6 milliárd eurót, miközben adózott eredménye 27 százalékkal, 4,13 milliárd euróra nőtt, elsősorban annak köszönhetően, hogy legfőbb riválisával, a svéd Hennes & Mauritzcal szemben ők teljeskörűen át tudták hárítani költségeik emelkedését a kevésbé árérzékeny vásárlóikra. A sikerév eredményeiből a részvényesek is megkapják a magukét, az osztalékot ugyanis 29 százalékkal, 1,20 euróra emelték a spanyolok.

Az Inditex azonban a múltban elért nyereség megosztása mellett a jövőre, a növekedési tempó fenntartására is gondol. Amint azt a legendás cégalapító, Amancio Ortega nyugdíjba vonulását követően, 2021 végén a vezérigazgatói székbe emelt Oscar Maceiras jelezte, a folyó üzleti évben 1,6 milliárd eurót fordítanak fejlesztésekre és terjeszkedésre. A korábbi évekéhez képest kirívóan magas összeget elsősorban az intenzív amerikai növekedési tervek extra költségigényével magyarázta Maceiras.

A cég 2025 végéig 30 új Zara-projektet tervez, kivitelez és ad át amerikai földön,

köztük olyan nagyvárosokban, mint New York, Chicago és Miami. Már most az Egyesült Államok adja egyébként az Inditex bevételeinek 20 százalékát. Eközben másutt kisebb forgalmú üzleteket zár be, átterelve vásárlóközönségét a nagy Zara-áruházakba. A gyártást is korszerűsítik, segítséget kapva ehhez a digitalizációtól.

A spanyolországi elosztóközpontokban automatizálják a folyamatokat, s ami a vásárlók számára a legkézzelfoghatóbb: megreformálják a lopásgátló rendszert. A ruhadarabokból fokozatosan

eltüntetik a kijáratnál „zenélő” kemény címkéket, és ezeket a termék valamennyi adatát magába foglaló csippel váltják ki.

Ezzel az újítással nemcsak a lopásokat szorítják vissza, hanem a kasszánál töltött időt is a felére tudják csökkenteni. Ráadásul a csipeket a ruhába fogják belevarrni, szemben az ollóval, sérülésveszélyesen eltávolítható címkékkel.