Tegnapi szintjeinél egyharmad százalékkal erősebben, 372,5 környékén kereskedtek a forinttal az euró ellenében, röviddel a Magyar Nemzeti Bank kedden délután 2 órakor bejelentett újabb kamatcsökkentése után, igaz, ezután fél 3-ig a magyar fizetőeszköz valamennyit feladott nyereségéből, a 373-as szinthez közeledve.

Fotó: Shutterstock

Egy kamatcsökkentés elméletileg kevésbé vonzóvá teszi az adott devizát, a piaci hatás mégis több egyéb tényezőtől is függ, mint a várakozásoktól, a korábban felvett pozícióktól és az egyéb, akár nemzetközi hírektől. Miképpen előzeteseinkben is megírtuk, ennek megfelelően az erősödés is egy lehetséges reakció. Ez is történt: a napkezdő forintgyengülés már a kamatdöntés bejelentése előtt megfordult.

A reggeli gyengülés megfordult Forrás: Stooq.com

Akár jelentős további árfolyammozgásokat is okozhat, milyen iránymutatást közöl Virág Barnabás, az MNB alelnöke 15 órakor kezdődő sajtótájékoztatóján, amelyet élőben közvetítünk. Ha a várakozásokhoz képest szigorúbb-óvatosabb a hangvétel, a további forinterősödés sem kizárható. Ami a nemzetközi hátteret illeti, délelőtt még kedvező volt a forint szempontjából az euró erősödése a dollár ellenében, ez azóta megfordult, de az ingadozás folytatódik. Pozitív, hogy időközben megfordult a hollandiai TTF-gázárak reggeli emelkedése.