Európa és Kína mellett az Egyesült Államokban is extrém hőség tombol, sorra dőlnek meg a melegrekordok, ezt azonban örömmel üdvözli a részvényesek egy része, mert a hőmérő higanyszálával együtt emelkedik sok vállalat papírjainak az értéke is a New York-i tőzsdén.

Sorra dőlnek a melegrekordok az Egyesült Államokban is.

Fotó: AFP

A CNN összeállítása szerint a légkondicionáló-gyártók közül a világelső Carrier Global részvényei 10,6 százalékkal drágultak júliusban, a Whirpoolé 4,8, az AAON-é pedig 8,3 százalékkal. Mindegyik messze jobban teljesített az S&P 500-as indexnél, amely eddig 2,7 százalékkal erősödött júliusban.

Nem is csoda, mivel az amerikaiak bevásárolnak légkondicionálóból, ventilátorból és minden olyan termékből, ami némi enyhet nyújt a tikkasztó hőségben. A légkondicionálók eladása az Amazonon 248 százalékkal emelkedett a július 14-ével zárult 30 napban, a ventilátoroké pedig hatvan százalékkal.

Erősödnek az italgyártók részvényei is,

a Molson Coors papírjai öt, az ország legnagyobb sörimportőrének számító (és egyben -gyártó) Constellation Brandsé pedig 8,8 százalékkal.

A gázipari vállalatok sem panaszkodhatnak, hiszen a hőmérséklettel együtt emelkedik a kereslet is, hogy működtetni lehessen a légkondicionálókat. A Cheniere Energy 3,2, a Devon Energy 4,6 a Coterra Energy 4,6 százalékos növekedést könyvelhetett el a részvényárfolyamában.

Extrém a hőség az ország jelentős részén.

Fotó: AFP

Az ország nagy részén tomboló hőség nagyszerű dolog a földgázipari vállalatok számára tőzsdei szempontból, mivel Amerika-szerte vannak erőművek, amelyek a csúcsterhelés során bekapcsolódnak, hogy segítsenek extra villamos energiát biztosítani

– idézte a hírportál Louis Navelliert, a Navellier & Associates elnökét.

Sok vállalatnak azonban inkább gondot és veszteséget okoz a szélsőséges időjárás. A légitársaságok az extrém hőség mellett a súlyos esőzések, viharok, a kanadai erdőtüzek okozta füst és egyéb szélsőséges időjárási jelenség miatt több ezer járatot voltak kénytelenek törölni a nyáron.

A legtöbbet a United Airlines, amely nemrég állapodott meg jókora béremelésről a pilótákkal. A cég részvényeinek értéke 0,4 százalékkal gyengült. Ennél is többet, 2,4 százalékot veszített a JetBlue Airways.

Mindenki úgy hűti magát, ahogy tudja.

Fotó: Shutterstock

A szélsőséges időjárás problémát okoz a mezőgazdasági vállalatok számára is, a heves esőzések elárasztják a termőföldeket, és a rekordhőmérséklet miatt a gazdák nagyobb mértékben vannak kitéve a hőséggel kapcsolatos betegségek és a halálozás kockázatának.

Szerdán tornádó okozott súlyos károkat a Pfizer egyik legfontosabb, észak-karolinai üzemegységében,

a szélvihar letépte a gyárépület tetejének egy részét, szanaszét dobálta a raktárban felhalmozott nagy mennyiségű, félmillió raklapnyi gyógyszert,

de a munkásokat sikerült kimenekíteni, és az AP tudósítása szerint senki sem sérült meg komolyabban.

A gyár fontosságát jelzi, hogy innen biztosítják az amerikai kórházakban felhasznált összes steril injekciós gyógyszer közel 25 százalékát, valamint aneszteziológiai és egyéb gyógyszereket. Erin Fox, a utahi orvosi egyetem gyógyszerészeti szakának vezetője szerint a pusztítás valószínűleg tartós hiányt okoz majd.