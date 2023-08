A BMW nem volt túl erős az utóbbi időszakban, igaz, a német piacon sem volt túl acélos a hangulat. Ha a DAX-indexet nézzük, akkor jól látható, hogy február közepén is majdnem ezeken a szinteken volt az index, vagyis kis túlzással az utóbbi időszakban már kvázi oldalazásként is azonosíthatjuk a mozgásokat.

Kétségkívül igaz, hogy a tőkepiaci klíma volt már támogatóbb is, az utóbbi hetekben pedig mintha az amerikai részvények is gyengébb periódust kezdenének mutatni. Ennek alapján tehát a ciklikus papírok nem festenek annyira erősen, ám a BMW-nél részben már látjuk egy ideje ezeket az árfolyammozgásokat, miközben technikailag fontos támaszokhoz ért a papír. Jelenleg a kétszáz napos mozgóátlag állja útját a gyengélkedésnek, de a 100 eurós lélektani támaszoknak is lehet szerepük.

Mivel a 110 euró feletti szintekről fordult le a papír, ami kvázi dupla csúcsot is jelentett, ezért érdemben ennél magasabbra tekinteni még igencsak korai lenne,

pláne, hogy ehhez már egy tartósabban pozitív hangulatra is szükség lenne. Látható, hogy a piaccal azért a BMW is hosszú távon együtt mozog, így sok múlhat ezen is, ugyanakkor az kedvező, hogy az elemzői célárak 110 euró felett járnak.

Az esetleges fordulatot viszont idővel az indikátorok is megtámogathatják, az MACD készül ráfordulni egy vételi jelzésre, míg az RSI a túladott zónából kifordulva már indikál. Ez segítheti a német céget is, ráadásul akár a szektorral kapcsolatos hangulatnak is jót tehet a Continental szép emelkedése.

A BMW gyorsjelentése egyébként nem sikerült rosszul,

a bevételek 7 százalékkal tudtak emelkedni a második negyedévben, valamint sikerült 4 euró feletti EPS-t is elérni.

Túlzott növekedés viszont a bevételeknél a konszenzus szerint egyelőre még nem várható, inkább a marzsok stabilizációja és a nyereségszámok megőrzése állhat a fókuszban, ugyanakkor nem is véletlen, hogy az értékeltség változatlanul jelentős diszkontot mutat a piaccal szemben.

Az árazás P/E-alapon nagyjából a piaci szint fele, ennél volt már magasabb, de alacsonyabb is a diszkont. Összességében tehát nem árt figyelni a fontos szinteknél lévő bajor autógyártót, ha a piacon lenne egy kis hangulatjavulás, akkor szép támaszokról fordulhatna a papír.