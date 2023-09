A Philip Morris International (PMI) azt fontolgatja, hogy eladja a legnagyobb gyógyszeripari leányvállalatában, a Vecturában lévő részesedését. A Marlboro cigaretták készítője a gyógyszergyártó üzletág működtetéséhez is partnert keres, jelenleg a Deutsche Bankkkal folytat tárgyalásokat, de felmerült a teljes üzletág többségi vagy kisebbségi részesedésének értékesítése is – írja a The Wall Street Journal.

Melléfogott a Philip Morris, nem jött a profit az egészségipari vállalkozásaiból. Fotó: AFP

A dohányipari óriás 2021-ben három gyógyszeripari vállalatot vásárolt meg több mint 2 milliárd dollárért: az inhalátorokat gyártó brit cég, a Vectura 1,36 milliárdért került a PMI kezébe, a nikotintapaszokat készítő dán Fertin Pharmát több mint 800 millió dollárért szerezte meg, míg az amerikai OtiTopic bekebelezésének részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Philip Morris azért döntött az akvizíció mellett, hogy bővítse portfólióját.

A döntést azonban többen is bírálták két éve, brit orvosok és tudósok nyílt levélben kritizálták a céget: szerintük visszás, hogy a dohányzással összefüggő betegségek kezeléséből profitálhat a dohányipar egyik legnagyobb szereplője. A várt profit azonban elmaradt, az üzletág veszteségesen működik, ami több tényezővel magyarázható: például az OtiTopic egyik új gyógyszerének klinikai tesztje kudarcba fulladt.

Több forrás szerint a cég vezetését váratlanul érte, hogy a gyógyszeripari termékek, főleg az inhalációs készítmények kifejlesztése, majd engedélyeztetése mennyi időt vesz igénybe. Így aztán érthető, hogy a vállalat az üzletág átalakítását tervezi. Mindez rámutat arra is, hogy a dohányipari szereplők egyelőre csak küzdenek a diverzifikációval, pedig köztudott, hogy évek óta folyamatosan csökken a dohányzók aránya, így előbb-utóbb kénytelenek lesznek más területeken terjeszkedni.

A Philip Morris pénzügyi vezetője, Emmanuel Babeau júliusban azt mondta, hogy vállalat továbbra is elkötelezett az egészségügyi üzletág fejlesztése mellett, és továbbra is számos területen lát fejlődési potenciált, beleértve az inhalációs gyógyszereket, a nikotinpótló készítményeket és a gyógyászati kannabiszt.