Látszólag jó hír az amerikai irodapiacon, hogy a városi toronyépületek kihasználtsága a világjárvány óta a legmagasabb szintet érte el szeptember közepén. Jobban megkapirgálva az adatokat, mégis azt látjuk, hogy a nagyvárosi irodák látogatottsága még a fele sincs a 2019-es, pandémiát megelőző szintnek. A legtöbb alkalmazott a hét közepén megy be az irodába, de hétfőn és pénteken panganak az ürességtől az emeletek. Chicagóban néhány szeptemberi napon a kihasználtsági ráta meghaladta a 66 százalékot, de a pénteki napokon 30 százalék alatt rekedt. New Yorkban 25 és 65 százalék között mozog az irodák kihasználtsága. A Kastle Systems által nyomon követett tíz amerikai nagyváros átlagos irodai forgalma a járvány előtti szint 50,4 százaléka volt a szeptember 20-án zárult héten.

Az ingatlanok tulajdonosai számára kulcskérdés az irodák megtöltése bérlőkkel, mert a jelenlegi kamatkörnyezetben a hitelek döntő része refinanszírozhatatlan. Az elmúlt évtizedben elterjedtek a „csak kamatozó” hitelek, melyeknek a törlesztése a futamidő végén esedékes. Amit jellemzően újabb hitelből vagy az eladásból finanszíroznak.

Pangó irodaházak esetében mind az eladás, mind a hitelfelvétel gondot okoz,

ha hosszabb távon a magasan ragadnak a kamatok.

A Moody’s Analytics előzetes harmadik negyedéves adatai szerint az amerikai irodahelyiségek országos átlagos kihasználatlansága 19,2 százalékra emelkedett, ami éppen csak elmarad az 1991-es 19,3 százalékos történelmi csúcstól. Több tényező is akadályozza a vállalatok erőfeszítéseit, hogy visszacsalják vagy visszaparancsolják az irodákba dolgozóikat.

Növekszik a Covid–19-es esetek száma, s valószínűleg még tovább emelkedik az őszi és téli hónapokban, s ha vissza kell térnünk a távolságtartáshoz és a maszkolási protokollokhoz, az újra megtöri a bimbózó irodai kultúrát

– mondta Kathryn Wylde, a Partnership for New York City üzleti csoportjának vezetője. A Seattle Metropolitan Chamber of Commerce, azaz a kereskedelmi kamera által megkérdezettek 90 százaléka úgy vélte, hogy a város addig nem tud talpra állni, amíg nem foglalkoznak

a hajléktalanság és a közbiztonság problémájával.

A kormányzati szolgáltatások és a közlekedés hiányosságai gondokat okoznak Houstonban is, ahol a munkaerőhiány miatt megnőtt a várakozási és menetidő a legnépszerűbb ingázó járatokon. Elvileg a recesszió erősebb eszközöket adna a munkaadók kezébe, hogy visszakényszerítsék az irodákba a megmaradt dolgozókat. Ám az irodaházak tulajdonosain ez sem segítene.

A recesszió akkor is árt az irodapaci megtérülésnek, ha a széles körű elbocsátások nyomán nagyobb arányban dolgoznak irodában az alkalmazottak, mert végső soron a kevesebb alkalmazott mindenképp negatív szaldót eredményez az ingatlanok kihasználtsága szempontjából

– mondta Dylan Burzinski, a Green Street ingatlanelemző cég elemzője.