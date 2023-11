A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 445,64 pontos, 0,77 százalékos csökkenéssel, 57 565,67 ponton zárt csütörtökön 7,5 milliárd forintos forgalom mellett.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A blue chipek közül az OTP 4 milliárd forintos forgalom mellett 1,03 százalékkal gyengült, a bankpapírok 13 910 forinton zártak. A Richter-részvények árfolyama 1,11 százalékkal, 8890 forintra esett, a forgalmuk 1,66 milliárd forint volt. A Mol árfolyama 1,2 milliárd forintos forgalom mellett 0,49 százalékkal, 2862 forintra csökkent.

A Telekom árfolyama nem változott, a papír 136 millió forintos forgalom mellett 613 forinton zárt.

A vezető európai tőzsdeindexek is gyengültek a DAX kivételével, és a kereskedési nap közepén mínuszban voltak a New York-i indexek is.