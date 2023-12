Pénteken adta közre a Magyar Telekom a 2024-es publikációs naptárát. A befektetők szemszögéből az egyik legfontosabb dátum április 16., aznapra hirdette meg a társaság az évi rendes közgyűlést.

Fotó: Getty Images

A részvényesek akkor szavaznak a 2023-as év eredménye után fizetendő osztalékról is. Javaslat egyelőre nincs, az igazgatóság várhatóan legkorábban jövő februárban teszi meg ajánlását osztalékügyben a tulajdonosok felé. Idén a Telekom-részvényesek minden papír után 30,9 forint osztaléknak örülhettek, a juttatás pedig kiegészült a kibocsátó sajátrészvény-visszavásárlásaival is, amelyen a szokott módon aukciós formában nyújthattak be ajánlatokat a kisebbségi tulajdonosok.

A Refinitive konszenzusa szerint a 2023-as év után 35 forint lehet a részvényenkénti összege.

Idén a Magyar Telekom-papírok árfolyama 87,6 százalékkal emelkedett.