Az elmúlt hetekben valósággal felrobbant az MBH Bank és az MBH Jelzálogbank részvények árfolyama. Mi lehet erre a magyarázat?

Mindkét társaság részvényesi struktúrájára alacsony közkézhányad jellemző, az MBH Banknál ez alig haladja meg az 1 százalékot, az MBH Jelzálogbanknál kicsivel kevesebb mint 12 százalék.

Ennek megfelelően a piaci mozgások nem minden esetben tükrözik a bank tényleges fundamentális teljesítményét.

Nagyon nagy a potenciál a két intézményben, de azért az elmúlt napokban, hetekben tapasztalt részvényárfolyam és forgalom volatilitás túlreagáltnak tűnik. Mindazonáltal a befektetők érdekeit is védve az esetleges piaci manipulációra utaló magatartásokat a bank folyamatosan monitorozza, és gyanú esetén a szükséges lépéseket megteszi a felügyelet felé.

Brezina Szabolcs vezérigazgató bízik az angolszász üzletmodellben.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Néhány hete jelentették be, hogy angolszász modell alapján szervezik át a csoporton belül a befektetési szolgáltatást. Mik lesznek az első lépések?

Valóban, úgy döntöttünk, hogy sokrétű befektetési szolgáltatásainkat ezentúl egységesen, egyablakos kiszolgálással egy önálló, erre specializálódott intézményből, az MBH Befektetési Bankból nyújtjuk ügyfeleinknek. Így mind a termékfejlesztés, mind az értékesítési folyamatok terén gyorsabban tudunk majd reagálni egy-egy piaci kihívásra, vagy akár az ügyféligények változására.

Jelenleg a bankcsoport összesen 240 ezer értékpapírszámlát vezet (ebből 125 ezer számlát már most az MBH Befektetési Bank kezel), így a legnagyobb lépés a befektetési bank működéséhez kapcsolódó állomány-átruházás, vagyis ügyfélmigráció végrehajtása lesz, ezt kiemelt prioritásként kezeljük, nagyon alapos előkészítés előzi meg. Fontos azonban látni, hogy a fúzió sosem öncélú folyamat. Nem azért csináljuk, hogy nagyobbak legyünk, hanem azért, hogy az ügyfeleink számára jobbak. Ennek megfelelően azokat a feladatainkat hajtjuk végre először, amelyek hozzájárulnak az ügyfélélmény növeléséhez. Az állományátruházást a terveinknek megfelelően 2024-ben végre fogjuk hajtani.

Mit vesznek majd észre az ügyfelek? A banki informatika nem egyszerű műfaj, minden webes és mobilos applikáció lehet jobb az elődjénél, ráadásul ott az adatbiztonság kérdése is.

Leegyszerűsítve, az ügyfelek megtakarítása új értékpapírszámlára kerül, ahonnan egy jóval szélesebb termékpalettát érhetnek el, amelyek közt a választást befektetési tanácsadóink is segítik, valamint hozzáférésük lesz a mobilbróker applikációhoz és webbróker felülethez. Az állományátruházása az ügyfelek szemszögéből költségmentes.

Célként a piacvezető pozíció elérését tűzték ki öt éven belül. Milyen szempontból érnék el: a kezelt vagyon, vagy az értékpapírszámlák száma alapján?

Nem nagyon lehet kisebb ambíciónk, de ugye az is eldöntendő, hogy milyen szempontból tekintünk a piacvezető pozícióra: ügyfélszám, állomány, vagy esetleg a szolgáltatás minősége oldaláról. Én most is az utóbbi mögött teszem le a voksomat, nekünk kell lennünk a legjobb szolgáltatónak, és az összes többi csak utána jön. De egyébként mind az ügyfélszám, mind a kezelt vagyon tekintetében szeretnénk jelentősen növekedni.

A statisztikák szerint lenne tér organikus növekedésre is, hiszen az értékpapírszámla penetráció elég alacsony Magyarországon. Ebben látnak növekedési lehetőséget, vagy a konkurensektől csábítanának ügyfeleket?

Alapvetően három lehetőségünk van a növekedésre. Talán a legkönnyebben végrehajtható az értékpapírszámlák penetrációjának a növelése a saját ügyfélkörön belül. A csoportszinten másfél millió lakossági ügyfelünkhöz viszonyítva 240 ezer a vezetett értékpapírszámláink száma. Ez a hazai piacon elfogadható arány, de ha Nyugat-Európa felé tekintünk, az arány inkább az 50-60 százalék között mozog. Tehát van egy nagyon komoly lehetőségünk a belső ügyfelek megszólításával is.

A következő opció más szolgáltatóktól átcsábítani ügyfeleket. Mi is elemezzük a befektetői szolgáltatások hazai piacát: rendkívül alacsony a váltók aránya. Látunk példát rá, hogy szolgáltatók a számlaváltást az árazáson keresztül nehezítik, de ez nem jellemző, és kétségtelenül igaz, hogy egy befektetési portfólió transzferálása szolgáltatói oldalról is összetett, költséges feladat.

Van potenciál új belépőkben is, elég csak arra gondolni, hogy 2012 óta, amikor bevezették az új lakossági állampapírokat, hány új értékpapírszámlát nyitottak a magánszemélyek. Olyanok érkeztek a piacra, akikről korábban nem gondoltuk volna, hogy valaha is a hazai vagy a nemzetközi pénz- és tőkepiacok részesei lesznek.

Emellett nyitva áll annak a lehetősége, hogy esetleges hazai vagy külföldi akvizícióval növeljük a piaci részesedésünket. Nagyon előreszaladnék, ha a vizsgált célpontjainkról nyilatkoznék, de logikusnak tűnik, hogy egy magyarországi székhelyű banknak vagy befektetési szolgáltatónak az elsődleges célpontja a közép-kelet-európai régió, illetve a déli irány.

2023 alapvetően az inflációról szólt, a fél ország állampapír szakértővé vált, hirtelen mindenkit foglalkoztatni kezdett a befektetések jelentősége. Hogy látja, nőtt a pénzügyi tudatosság a lakosság körében?

Ez egyértelműen kijelenthető. Korábban voltak félelmeink azzal kapcsolatban, hogy a magas mekkora mértékben fogja erodálni a lakossági megtakarításokat, és hogy ennek milyen hatása lesz az értékpapírszámlás portfóliókra. De arra a meglepő eredményre jutottunk, hogy a megtakarítási hajlandóság egy ilyen nehéz időszakban éppen hogy nőtt, és inkább befelé áramlott a pénz az értékpapírszámlákra. De mindenképp intő jel egy-egy ilyen piaci sokk.

A pénzügyi tudatosság javulásának jele az is, hogy a nyári szocho intézkedést követően számos TBSZ számlát nyitottak az ügyfelek.

Az MBH Befektetési Bank által választott angolszász működési modellre még nem volt példa Magyarországon. Nem volt túl merész a döntés?

A döntés mögött alapvetően az állt, hogy hiszünk a befektetési tanácsadásban, és úgy gondoljuk, meg lehet és meg kell osztanunk a munkatársainknál felgyülemlett szakértelemet, tapasztalatot. Amire szükség is van, ha azt nézzük, hogy több mint 70 ezer termék érhető el a befektetési bankunkon keresztül.

Az egyszerű és összetett befektetési termékek tekintetében az utóbbi években kissé kettészakadt a világ: az Egyesült Államokban népszerűek az összetett termékek, például jellemző, hogy egynapos lejáratú részvényopciókat kötnek a magánbefektetők, itthon viszont még az állampapírok és a befektetési jegyek dominálnak. De meggyőződésem, hogy a jövőben a közép-európai országokban is nagyobb szelet jut majd az összetettebb termékeknek a befektetési portfóliókban.

Sokak szerint banki kötvények terén az MBH Bank igen gáláns volt a befektetőkhöz. Mi volt a cél az idei kibocsátásokkal: forrásgyűjtés, vagy inkább az állomány védelme (hogy ne vándoroljon át a kincstárhoz)?

A legutóbbi kötvénykibocsátásunk októberben volt, alapvetően intézményi befektetőknek szólt, az MREL-kötelezettségi teljesítésére vonatkozó tervnek megfelelően. A bankcsoport első nemzetközi tőkepiaci tranzakciója rendkívül pozitív fogadtatásban részesült. Kiemelten fontosnak tartjuk a tranzakciót, mert nemzetközi befektetők jegyezték le a kötvényeinket, 350 millió euró forrást vontunk be, négyéves futamidőre, nagyon diverzifikált befektetői érdeklődéssel. A 12 százalékos kamatozású forintkötvénnyel pedig a lakossági ügyfeleket igyekeztünk megszólítani. Úgy gondoljuk, sikerült rámutatni, hogy a bankok képesek a lakossági állampapírokkal szemben versenyképes alternatívát kínálni.

Keményebb dió lehet elérni a kamat nélkül parkoltatott pénzek tulajdonosait.

Még mindig jellemző, hogy többen egész egyszerűen azért ódzkodnak a tőkepiaci befektetésektől, mert azt gondolják, pénzvagyonuk kevés hozzá. Ez a részpiac valamennyi befektetési szolgáltató előtt nyitva áll, ezért érdemes nekünk is erősen gondolkodni a digitális fejlesztésekben, és nagy hangsúlyt fektetni a tanácsadásra, illetve annak digitalizációjára. Mi ezek terén már jelentős lépéseket tettünk. Létrehoztunk egy új tanácsadó platformot is, ami szakértő munkatársainknak ad segítséget az ügyfelek személyre szabottabb kiszolgálásában a háttérben összegyűlt elemzési adatok, piaci információk felhasználásával.

Előfordulhat cégcsoporton belül verseny egy ügyfélért? Lehet, hogy ugyanarra az élethelyzetre egy privátbanki tanácsadó betéti konstrukciót kínál, míg a befektetési tanácsadó könnyen lehet, hogy egészen mást.

Ez a dilemma minden univerzális bankban felmerülhet. De nem szeretnénk versenyeztetni egymással a betéteket és a befektetéseket, mi megoldásokat szeretnénk nyújtani az ügyfeleknek bizonyos élethelyzetekre, ezért is döntöttünk úgy, hogy a befektetéseket egy specializált intézményben összpontosítjuk.

Melyek lehetnek jövőre a felülteljesítő eszközök? Kicsit fura a piac, csúcsközelben jár számos részvényindex, ugyanakkor történelmi rekordárfolyamon mozog az arany jegyzésára is.

Az elmúlt egy-két hónapban egyszerre szárnyalt szinte minden eszközosztály, közte az arany is, amire a geopolitikai válságok lehettek hatással elsősorban. Ilyesmiből volt bőven idén, és jövőre is ez az egyik vezető kockázat a befektetési döntésekre vonatkozóan. Ugyanakkor egy ilyen erőteljes rali után, ami minden eszközosztályt érintett, szinte elkerülhetetlen valamiféle korrekció.

Szintén jelentős kockázatot hordoz a piaci volatilitás historikusan alacsony szintje: utoljára 2018-ban volt hasonló mélységben a VIX-index. Erősen valószínűsíthető, hogy jövőre nagyobb árfolyammozgásokra számíthatunk. Ugyanakkor kijelenthető talán az is, hogy az inflációs nyomásnak vége, ezért optimisták lehetünk a pénz- és tőkepiacokra nézve, 2024-et illetően.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mit tapasztalnak, hogy alakul a hazai magánbefektetők hozamelvárása?

Nehéz erről általánosságban beszélni, hiszen az elvárásokban jelentős eltérések lehetnek attól függően, hogy mekkora összegről, milyen kockázatvállalási hajlandóságról és milyen futamidőről beszélünk. A lakossági állampapírok hozamai jó kiindulási támpontot jelentenek, ez most 10 százalék körüli, de csupán egy konzervatív portfólióra tekinthető irányadónak.

Gyakran hangoztatják elemzők, hogy olcsók a magyar részvények. Érdemes a hazai kibocsátók papírjaiból válogatni?

Egyet tudok érteni, alulértékelt számos hazai ezek felülteljesítők lehetnek jövőre, és egyébként a forintra nézve is optimista vagyok. Ennek oka, hogy sikeresen túlléptünk egy magas inflációs időszakon, jelenleg kamatcsökkentési ciklusban vagyunk, és a külső környezet is stabilizálódni látszik.

Saját befektetéseire mennyire jut ideje, mibe fektet szívesen?

Akárhogy is alakulnak a piaci viszonyok, a lehető legdiverzifikáltabb portfólióban igyekszem tartani a megtakarításaimat. Van benne állampapír, hazai és külföldi részvény, deviza is, valamint némi kriptobefektetés is. Egyrészt ne legyen olyan érzésem, hogy lemaradok valamiről, másrészt – kicsi súllyal ugyan – de a kriptoeszközök helyet kaphatnak egy kiegyensúlyozott portfólióban. De a napi feladatok mellett, kicsit én is hajlamos vagyok az illőhöz képest némi fáziskéséssel reagálni a piaci folyamatokra.