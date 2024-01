Az AutoWallis Csoport érékesítése tavaly az összes üzletágban rekordot döntött, miután a gépjármű-értékesítések 401 százalékkal nőttek és a vállalat a szolgáltatások terén is erősödést ért el – derül ki a társaság hétfői közleményéből, amely szerint az AutoWallis eladásainak bővülését nemcsak a felvásárlások hajtották, de a cég organikusan is piaci átlag feletti növekedést ért el a vállalat.

A tájékoztatás szerint ez az AutoWallis 2019-es tőzsdére lépése óta már zsinórban az ötödik rekordév.

A gépjármű-eladások száma ugyanis 43,5 százalékkal, 44 909-re bővült tavaly, amit főként a nagykereskedelmi üzletág 57,6 százalékos növekedése hajtott. Az üzletág 2023-ban 34 943 járművet adott el.

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

A közlemény ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a Renault Hungária 2022 októberi felvásárlásának egész éves hatása tavaly volt először érzékelhető, ez ugyanis 7743 darabbal növelte az eladásokat. Azonban az érékesítések volumene organikusan is 22,7 százalékot nőtt, amelyben márka szinten a SsangYong (plusz 49,1 százalék) és az Opel (plusz 10,2 százalék) vitte a prímet.

Ez részben annak is köszönhető, hogy a SsangYong Csehországban, Szlovákiában és Romániában is kimagaslóan teljesített az elmúlt évben és a márka autóit Ausztriában is piacra dobta a társaság.

A főként magyar piacon működő kiskereskedelmi üzletág tavaly 7907 új és 2059 használt járművet adott el, az előbbi 8,1, az utóbbi 13,4 százalékos növekedést jelent, miközben a DataHouse adatai szerint az elmúlt évben 2 százalékkal csökkent a forgalomba helyezett autók száma.

A kiskereskedelmi üzletág szolgáltatási területén a szervizórák száma 9,7 százalékkal 179 809-re emelkedett.

A rövid távú gépjárműkölcsönzés területén a hazánkban az AutoWallis által képviselt Sixt 5,4 százalékkal 23 733-ra növelte a bérleti események számát, ám a bérlei napok száma 11,2 százalékkal csökkent. Az elmúlt évben 353,7 százalékkal nőtt a közleményben mobilitási szolgáltatások néven szereplő autómegosztás flottamérete, köszönhetően a Nelson Flottalízing 2023 eleji és a wigót (korábban Share Now) hazánkban üzemeltető Wallis Autómegosztó augusztusi felvásárlásának.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a 2023-as értékesítési adatokkal kapcsolatban rámutatott: a rekordszámok bizonyítják, hogy a társaság ország-, márka- és tevékenység portfoliója hatékonyan diverzifikált, így az AutoWallis még kedvezőtlen, változékony gazdasági környezetben is kiemelkedően teljesít. Hozzátette, a cég már 16 országban működik és 23 márkát képvisel, és árbevételének többsége is külföldről származik, ezért a Csoport egyre inkább régiós szereplőként tekint magára, így a növekedési terveit is ez alapján készíti el.

Az AutoWallis közel öt évvel ezelőtti tőzsdére lépése, és az ennek köszönhetően megvalósult forrásbevonások jelentősen hozzájárultak a növekedési stratégia sikeres megvalósításához.