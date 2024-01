Közzétette reggel az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a szerdán lebonyolított dollárkötvény-kibocsátás részleteit. Már előző nap lehetett tudni, hogy a nagy érdeklődés láttán az ÁKK a tervezett 2 milliárd dolláros forrásbevonást 2,5 milliárd dollárra emelte.

Fotó: Shutterstock

Csütörtökön az is tisztázódott, hogy a befektetők évi 5,741 százalékos hozamért jegyezték le a 2036 tavaszán lejáró hitelpapírokat. A kötvény kamata 5,5 százalék, a kibocsátás a névérték 97,88 százalékán történt meg.

A magyar államtól 1,8 százalékpontos hozamprémiumot vártak el a befektetők, a referenciakötvénynek tekintett, 2033-ban lejáró amerikai állampapírhoz képest.

A futamidő szokatlanul hosszú (12 év), de ránézve az amerikai hozamgörbére érthető a választás, a dollárhozamok az 5–15 éves lejáratra a legalacsonyabbak.

A kötvényekre több mint kétszeres volt a befektetői érdeklődés, az időzítés is jó volt, a globális befektetői környezet is kedvezett, ennek is köszönhető, hogy a 2 százalékra várt hozamprémium helyett 1,8 százalékpont lett a végleges. A befolyt összeget az ÁKK euróra cseréli, majd azt általános finanszírozási célokra használja.