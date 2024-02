Jó évük volt tavaly a hazai brókercégeknek, a szektor mérséklődő bevételek mellett is a tavalyi rekordnál bő tizedével nagyobb össznyereséget könyvelhetett el 2023-ban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint.

Csúcsprofitot termeltek maguknak a hazai brókerek 2023-ban. Fotó: Shutterstock

A jegybanki statisztikában szereplő tíz befektetési szolgáltató együttesen minden eddiginél nagyobb, 53,75 milliárd forint adózott nyereséget ért el tavaly, bő tizedével felülmúlva a 2022-es rekorderedményüket is.

Tették ezt ráadásul úgy, hogy fő tevékenységükből, a befektetési szolgáltatásokból származó bevételük 7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

Jól forgatták a saját pénzüket

Az üzleti eredmény több mint harmadával, 13 milliárd forintra zsugorodott, a rekorderedmény ezért főképp annak köszönhető, hogy saját pénzüket is nagy haszonnal forgatták a befektetési szakemberek. A pénzügyi műveletek eredménye 46,6 milliárd forintot hozott a konyhára, 43 százalékkal többet, mint egy éve.

Bevételeik zömét továbbra is a kereskedési díjakból szerezték a szektor hazai képviselői, a 870 milliárd forintos tétel azonban 8 százalékkal kisebb a korábbinál. Ebben minden bizonnyal szerepe van annak is, hogy a Budapesti Értéktőzsde kereskedési forgalma harmadával, 5109 milliárd forintra esett vissza. Bizományosi tevékenységükből 17 százalékkal nagyobb, 40 milliárdos bevétel származott, míg értékpapírok forgalomba hozatalából, illetve a letétkezelésből további néhány milliárd forint folyt be hozzájuk.

Az inflációnál szerényebb mértékben nőtt a brókerek juttatása

A befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások a forgalommal párhuzamosan 7 százalékkal mérséklődtek, ez 888,8 milliárd forintos tétel volt a brókercégeknél.

A brókereket tavaly is jól meg kellett fizetni, a személyi kiadásokra 1,3 milliárd forinttal többet, 15 milliárdot fordítottak a befektetési vállalkozások. Ez egyébként jóval az éves infláció alatti, 9,5 százalékos költségnövekedést okozott.

A brókerek adóterhei 30 százalékkal emelkedtek, így 5,9 milliárd forintot fizettek be az államkasszába.

A hazai befektetési vállalatok erősödő szabályozási ellenszélben értek új csúcsra tavaly, 2022 nyarától ugyanis a tranzakciós illeték kötelezettsége már rájuk is vonatkozik, tavaly július óta pedig számos befektetési eszköz után is 13 százalékos szociális hozzájárulási adót (szochó) kell fizetniük az ügyfeleknek. Az utóbbival az állampapírok felé kívánja terelni az állam a lakossági megtakarítókat, ami erősödő konkurenciát jelent a brókercégeknek.

A rekordprofitot szállító magyar befektetési szolgáltatók a stabil pénzügyi helyzetükre is büszkék lehetnek. Saját tőkéjük egy év alatt 26 milliárd forinttal, 248,4 milliárd forintra hízott, tőkemegfelelési mutatójuk pedig a 2022-es 1594 százalékról 1626 százalékra emelkedett tavaly december végére.