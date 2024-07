Kiugróan aktív befektetők a fiatalok, de félelmetesen veszélyes játékot űznek

Korábban egyetlen generáció sem fért még hozzá akkora mennyiségű befektetési és pénzügyi oktatóanyaghoz, mint a Z generáció tagjai, azaz az 1997 és 2012 közt születettek, mégis egészen elképesztő hibákat vétenek a fiatalok pénzük megforgatása során – állapította meg a CFA intézet friss kutatása, melyben az érintett korosztályt kérdezték saját befektetési ismereteikről, tudásukról és esetleges sikereikről.

Aktív, de nem kellően körültekintő a Z generáció a befektetések világában / Fotó: Shutterstock

Aktív befektetők a Z generáció tagjai

Az intézet kutatásából kiderült: az amerikai fiatalok legtöbbször túlzottan kis területre koncentrálják befektetéseiket, azaz nem diverzifikálnak kellően, és minden más generációnál jobban vonzódnak az akár rendkívül volatilisnak tekinthető eszközosztályok felé is, mint például a kriptopiac.

A Z generáció befektetőinek 19 százaléka például csak kriptóba fektet,

41 százalékuk a részvényeket preferálja, de ezekből csak egy cégét veszik, és mindössze 35 százalékuk vásárol valamilyen ETF-et vagy más, indexkövető alapot, mely legalább minimális diverzifikációt tud kölcsönözni befektetései számára.

A kutatásból ugyanakkor kiderül: a Z generáció még így is a legaktívabb fiatal generációnak tekinthető a tőkepiacok történetében, ez pedig kifejezetten üdvözlendő a szakértők szerint. A jelenlegi 25 év alattiak 40 százalék körüli tőzsdei jelenléte ugyanis több mint kétszer akkora, mint volt az 1995-ös felmérés során az azonos korú fiatalok körében, mely mindössze 16 százalékot tett ki.

Persze össze sem lehet hasonlítani, mennyivel könnyebb ma akár csak egy brókerszámlát is nyitni, mint volt a 90-es években: sok platformra mindössze pár percet vesz igénybe a regisztrációs folyamat, ahol aztán az internet segítségével másodpercek alatt lehet pozíciókat nyitni és zárni – ez korábban teljességgel elképzelhetetlen volt. A befektetésekhez való hozzáférés egyszerűsége ugyanakkor problémát is jelent: a kutatás ugyanis megállapítja, hogy a fiatalok egy jelentős része a FOMO-jelenség miatt fektet be,

azaz egészen egyszerűen nem akar kimaradni a társai sorából, ezért kellő utánanézés nélkül választ befektetést.

Arról nem is beszélve, hogy a tanulmány következtetései szerint a fiatalok sokszor youtuber befektetőktől vagy TikTok-guruktól fogadnak meg tömegesen befektetési tanácsokat, nem pedig a tankönyvek lapjait követve.