Története legrosszabb napján van túl a Magnificent Seven, négyévnyi magyar GDP vált füstté

Kíméletlenül megtépázták a legnagyobb technológiai részvényeket tömörítő Magnificent Seven tagjainak részvényeit szerdán az amerikai tőzsdén: a tech óriások együttesen 768 milliárd dollárt vesztettek tegnap értékükből, ekkora napi szakadásra pedig korábban még soha nem volt példa tech óriások körében.

Története legrosszabb napján van túl a Magnificent Seven / Fotó: Getty Images

Jelentett a Tesla és az Alphabet – szakad a Magnificent Seven

A kíméletlen eladási hullám közvetlen kiváltó oka a Tesla és az Alphabet szerdán közzétett gyorsjelentései voltak. Elon Musk cége ugyanis 40 százalékos profitcsökkenésről, a Google anyavállalata pedig arról számolt be, hogy a kisebb megszakításokkal közel két éve tartó tech ralit kirobbantó mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetéseiknek a vártnál több időre lesz majd szükségük a megtérüléshez,

ez a két egymást követő közlés pedig kiverte a biztosítékot az optimizmustól eddig elvakult befektetők körében.

A napot a Tesla részvényei 12,3 százalékos mínuszban zárták a vérengzést követően, az Alphabet papírjai 5 százalékkal kerültek lejjebb estére. De a tömeges kiszállót a Magnificent Seven többi tagja sem úszta meg:

az Nvidia 6,8,

a Microsoft 3,6,

az Apple 2,9,

a Meta 5,6,

az Amazon pedig 3

százalékos értékvesztést könyvelt el a nap végére a MarketWatch gyűjtése szerint.

Összeértek a félelmek és a Fed kamatpályája

A nagy hetes korrekciója ugyan a befektetőket meglepetésként érte, egy ideje már igenis érett az elemzők szerint: egyre többen kongatják a vészharangot ugyanis például az MI-infrastruktúrába beleölt hatalmas pénzek létjogosultságát tekintve, míg mások buborékot emlegetnek a papírok túlértékeltsége nyomán.

A tech gigászok árfolyamai pedig az újonnan megjelenő pesszimizmus, és az egyre több idei Fed-kamatvágásról szóló várakozás nyomán (mely a kisebb, a szigorú kamatkörnyezet által keményen sújtott papírok felé terelte a befektetők tömegeit) a két hete beállított rekordjukról szinte töretlenül süllyedni is kezdtek: a nagy hetest követő Roundhill Magnificent Seven ETF 11 százalékkal került lejjebb július 10. óta, ez pedig a nagy indexeket is magával rántotta.