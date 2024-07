A tech ipar nagyvállalatai tartanak Trump alelnök-jelöltjétől

Megosztja a technológiai ipart J. D. Vance szenátor, aki Donald Trump elnökjelölt az alelnöki posztra szemelt ki. Miközben Vance kulcsszerepet játszik abban, hogy a republikánusok kortestábort építsenek a hagyományosan demokrata kötődésű Szilícium-völgyben. És úgy tűnik, a startup-ökoszisztémákban érdekelt cégek melléjük álltak, vagyis Trump meghódította a Little Techet. Ám a Big Tech nagyon tart Vance kormányzati szerepétől.

Vance jó kapitalista, mégis félnek tőle a tech ipar óriásai / Fotó: Middle East Images via AFP

Vance alelnöki jelölése rossz hír az olyan gigacégeknek, mint a Google, az Apple, a Meta vagy az Amazon. Az ohiói szenátor korábban többször is világossá tette, hogy

szabályozná vagy feldarabolná a túl nagy és túlságosan erős technológiai vállalatokat.

Ami azért érdekes, mert a republikánusokra hangolódott Little Tech befektetők is éppen azért távolodtak el a demokratáktól, mert úgy érezték túlszabályozza a technológiai szektort.

Nem Vance találta ki, hogy a Big Tech agyonnyomja a piacot. Régi nóta a Wall Streeten, hogy a széles piacot leképező S&P 500 indexkosár nyereségének javát a mesterséges intelligencia fejlesztésekben érdekelt néhány nagyvállalat adja, ami magában rejti a váratlan piacomlás kockázatát is. A piacot torzító árbefolyásolásról nem is szólva.

Vance jó lesz a Szilícium-völgynek, mert jó kapitalista, aki támogatja a szabad versenyt

– véli Crystal McKellar, az Aloft VC kockázati tőkecég partnere. Hozzátéve: az olyan gigacégek, mint a Google vagy a Meta liberális nézeteket támogatnak, s így Joe Biden elnök és a demokraták gazdasági hátterét biztosítják.

A német Handelsblatt más iparági szereplőket is idéz, s arra jut, hogy sokan szerencsésnek tartanák, ha a Fehér Házban dolgozna egy korábbi startup befektető, aki jól ismeri technológiai ágazatot és a kockázati társaságokat. Már Vance saját cége, a Narya Capital, majd politikai pályája is nagyban támaszkodott a PayPal-maffiaként emlegetett befektetői körre, akik a technológiai szektoron belül egy republikánus kemény magot alkotnak. Ennek a vállalati csoportnak egyik vezéregyénisége Elon Musk is, aki kedden közölte, hogy támogatja Donald Trumpot az amerikai elnökválasztáson, s a kampányához havi 45 millió dollárral járul hozzá egy politikai akcióbizottságon (PAC) keresztül.