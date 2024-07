Bődületes mínuszba kerültek a legnagyobb részvények, története második legrosszabb napját élte meg a Magnificent Seven

Az amerikai tőzsde zászlóshajóinak a váratlanul kedvező inflációs adatok tették be a kaput, de a Tesla esetében más oka is volt a szakadásnak. Több mint két éve nem estek ekkorát a Magnificent Seven cégei.