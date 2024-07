Az ő munkájukat már szinte teljes egészében elvette a mesterséges intelligencia

Az alapvető probléma ilyenkor az, hogy a piaci likviditás egy pillantás alatt elillan, így az algoritmusok nem tudják terveik szerint nyitni-zárni pozícióikat

– mondta a Bloombergnek Joseph Pach devizapiaci szakértő, hozzátéve, hogy ezért az, hogy lassan a Wall Street ezen szegmensében teljes egészében átveszik a stafétát az algoritmusok, ahhoz vezethet, hogy egy-egy váratlan makroadat láttán hirtelen hatalmas volatilitás alakul ki a piacokon, ahogy az algók megpróbálják rendezni soraikat.

A devizapiac destabilizálásán túl azonban más fronton is okoznak gondokat az algoritmusok: mivel nemcsak minőségben, de árban is folyamatos a verseny a befektetési bankok között, ez ahhoz vezet, hogy a Wall Streetre kevesebb pénz folyik be a tranzakciók lebonyolításáért cserébe, ami jelentősen csökkenti a nagybankoknál maradó szabad készpénz mennyiségét – ez pedig az eszközök további fejlesztésére is kifejti a hatását.

A kezelési költségek csökkenésének negatív hatása annyira erőssé kezd válni, hogy félő, hogy a szabad tőke elapadása hamarosan ellehetetleníti majd az algók további fejlesztését

– emelte ki Ralf Donner, a Goldman Sachs vezető kötvénypiaci stratégája, utalva ezzel arra, hogy míg tíz évvel ezelőtt egymillió dolláronként még átlagosan 50 dollárt kértek el a megbízások teljesítéséért a nagybankok, mára ez felére csökkent.