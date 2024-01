Több száz millió dollárt fizettek három milliszekundumért – nagyot kaszáltak

Az opciós kereskedés világában nem csak a másodpercek, de az ezredmásodpercek is számítanak – aki pedig elmegy a falig is, az igazán nagyot kaszálhat. Egy chicagói opciós kereskedő felkeresett egy dollármilliomossá váló befektetőt azzal az ötlettel, hogy építsék meg a valaha volt legalacsonyabb késleltetéssel működő és hatalmas sávszélességet kínáló vonalas internetkapcsolatát a chicagói árjegyzés és a New York-i tőzsde közt. A végeredmény pedig minden szempontból történelminek bizonyult. A cél az volt, hogy három milliszekundummal, azaz a másodperc 3 ezred részével csökkentsék a két végpont közti internetkapcsolat késleltetését.

2024.01.22. 21:09 | Szerző: Mészáros Gergő