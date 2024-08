Baljós jövőképet fest a félelemindex, hónapokig viharos lehet a tőzsdei kereskedés

Egekbe szökött a fekete hétfőn a piaci kilengéseket mérő VIX index. Nem is az abszolút értéke volt riasztó, bár a 65,73 alig marad el a 2020-as pandémiás pánikban látott 66-tól. 2008-ban pedig mértek 80-hoz közelítő szintet is. Aggodalomra inkább az adhat okot, hogy a valaha volt legnagyobb napon belüli emelkedést produkálta a mutató. Szerencsére a Wall Street félelembarométere keddre 30 közelébe süllyedt. Ám a befektetők a piacok brutális visszapattanása ellenére is további izgalmakat áraznak.

Bármikor kitörhet az újabb pánik / Fotó: Spencer Platt / Getty Images

A Cboe volatilitási index (VIX) a széles piacot leképező S&P 500 indexhez kapcsolódó opciókon keresztül méri a turbulenciára vonatkozó várakozásokat. A VIX az idei év nagy részében 15 alatt mozgott, majd a fekete hétfő reggelén 65,73-ig szúrt fel. Hétfő délután 39-ig mérséklődött, majd kedden a 30–34-es sávban mozgott, ami még mindig duplája az idei megszokott mértéknek. Vagyis korai lenne még hátradőlni, abban bízva, hogy a nehezén már túl vagyunk.

Az azonnali VIX feleződése korántsem egyértelmű jele a piacok megnyugvásának, mert a határidős ügyletek a tavaly tavaszi bankpánikhoz hasonló mintázatot mutatnak

– mondta Mike Thompson, a Little Harbor Advisors társ-portfóliómenedzsere.

A határidős VIX-pozíciókat azért nyitják a befektetők, hogy megvédjék magukat a jövőbeni volatilitástól. Nos, ezek az ügyletek azt mutatják, hogy a piacok egészen októberig 27-es vagy magasabb VIX-et áraznak. Más szóval, azt várják, hogy az idén átlagos volatilitás duplája jellemezheti a tőzsdéket a következő három hónapban.

A világ tőzsdéin ugyan váratlanul söpört végig a fekete hétfő, ám

a viharjelző határidős szignálok már pénteken is villogtak,

részint az amerikai foglalkoztatási adatok nyomán, részint a japán jen extrém erősödésének köszönhető drámai Nikkei-zuhanás okán. Ám a befektetők az utóbbi időben olyan üzemmódra váltottak, amikor a piac mit sem törődött a vészjelzésekkel.



Nem lehet tudni, hogy a hétfői vad turbulencia a múlt heti globális eladások elvonuló viharának utolsó mennydörgése volt, vagy egy elhúzódó medvepiac hajnalának első ágyúlövése. Kedden a leginkább sújtott piacok némelyike ​​felpattant, például a japán tőzsdeindex 10 százalékot visszaszúrt. Mégsem biztos, hogy a tőzsdék már túl vannak a mélyponton.